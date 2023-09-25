銀主拍賣：尖沙咀住宅3字頭推拍

再有銀主透過拍賣大手放貨，部分住宅開拍前已劈價。尖沙咀恆星樓單位每方呎開價由逾萬元，減至9,000多元，以「3字頭」推拍。

環亞物業拍賣明日推拍約57項物業，當中約30個為由同一家銀行推出的銀主盤。上述為緬甸臺3號低層6室，實用面積約337方呎，呎價約10,415元，開拍前調減31萬元，以320萬元推拍，呎價約9,496元。推拍價較銀行網上初步估價約402萬元，低約82萬元或約20.4%。

同場推出的屯門恒順園9座地下連露台花園銀主盤，實用面積約692方呎，花園面積約535方呎，拍賣前降價42萬元，以570萬元推出。推拍價較銀行估值低約141萬元。

上水維也納花園3座中層D室銀主盤，實用面積約663方呎，開價亦降低52萬元，減幅約一成至470萬元，呎價約7,089元。推拍價較估價低約19.5%。

銅鑼灣物業呎嗌$7958 此外，忠誠拍賣本周三推出約14項物業，不少是港島銀主物業，其中，銅鑼灣人和悅大廈低層C1單位，實用面積約431方呎，開價約343萬元，呎價約7,958元。同廈實用面積約231方呎高層戶，今年成交呎價約12,468元。

黃開基拍賣行同日推拍約13項物業，包括同區香港大廈中層K室銀主單位，減價10萬元，以488萬元翻拍，呎價約8,472元。