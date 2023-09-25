新盤交投周飆倍半 9月最旺周末
凱和山累售33伙 文曜5日套兩億
放寬樓花按保後的首個周末，有本月首個全新盤作公開發售，一手市場於過去兩日錄得約53宗成交，與對上同期錄約21宗相比，多約1.5倍，儘管整體樓市交投量仍處於低位，但亦已連升3周，為9月最旺的周末。
路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，上周六首輪銷售至昨日售出33伙，套現逾1.53億元。項目成交紀錄冊顯示，已售出的單位包括6伙開放式戶、13伙一房戶及14伙兩房戶，成交價312.5萬至692萬元。發展商透露，日前有一組家庭客斥資逾800萬元購入兩伙一房戶自住。
明雋單日連沽9個單位
若要承做高成數按揭入市，有意購入樓花的置業人士原本局限於採用建築期付款計劃，現時樓花按保放寬後，項目首批買家採用即供付款計劃的比例有約27%，即佔9宗。選用建築期付款仍是主流。
翻新項目的銷情亦不俗。建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，於過去5日內共售出19伙，套現逾兩億元。另有4伙單位已被預留。該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，已售出單位成交價介乎約598.8萬至1,930.92萬元，呎價約15,730至21,360元。
個別市區盤添加新付款計劃後即時收效。佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，近日推出「720天先住後付付款計劃」於昨日正式生效，隨即連沽9伙，套現約4,700萬元。該集團營業及市務總監馮倩平指，最新售出的單位成交價約443.9萬至586.3萬元，呎價由19,215元起。
飛揚1期兩戶賣1734萬
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周末兩日錄得兩宗成交，共涉933.5萬元。
此外，由華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，落實本周四起招標發售119伙，當中5伙屬於首次推出的特色戶。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：