新盤交投周飆倍半 9月最旺周末

凱和山累售33伙 文曜5日套兩億 放寬樓花按保後的首個周末，有本月首個全新盤作公開發售，一手市場於過去兩日錄得約53宗成交，與對上同期錄約21宗相比，多約1.5倍，儘管整體樓市交投量仍處於低位，但亦已連升3周，為9月最旺的周末。

明雋單日連沽9個單位 若要承做高成數按揭入市，有意購入樓花的置業人士原本局限於採用建築期付款計劃，現時樓花按保放寬後，項目首批買家採用即供付款計劃的比例有約27%，即佔9宗。選用建築期付款仍是主流。

翻新項目的銷情亦不俗。建灝地產旗下的馬頭角聯合道文曜，於過去5日內共售出19伙，套現逾兩億元。另有4伙單位已被預留。該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，已售出單位成交價介乎約598.8萬至1,930.92萬元，呎價約15,730至21,360元。