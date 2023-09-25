簡訊一覽
●中國恒大(03333)公布，建議境外債務重組計劃下各項擬發行的新票據，均須符合中證監及國家發改委的規定，但由於主要附屬恒大地產集團正在被立案調查，故無法滿足新票據的發行資格。換言之，恒大於今年3月22日提及的建議重組條款中，涉及促使恒大地產的條款方面，已遇上明顯阻滯。
●星美文化前身「勤+緣」前主席梁鳳儀，較早前遭證監會入稟申請凍結她名下資產。梁氏就有關消息發表澄清聲明，強調法庭終並未頒發該強制令，僅要求她在出售某幾項價值不菲的物業時，要通知證監會等。她強調，現時仍可自由地使用全球資產，包括各地的銀行戶口、名下海內外物業等。
●中油潔能控股(01759)公布，集團已於南方產權交易中心掛牌出售旗下間接全資附屬河南藍天的股權，初步交易底價為2,800萬元人民幣。河南藍天主要營運河南省駐馬店市一個壓縮天然氣母站、兩個壓縮天然氣加氣站及兩個加油站。
●美國連鎖快餐店麥當勞宣布，從明年初起，將美國新開設餐廳的特許經營權費用，從店舖銷售額的4%提高到5%，是近30年來首次上調。這項變更不會影響現有的特許經營，以及現有經營門市的重建或家庭成員之間互相轉移所有權，但就會涵蓋搬遷到新地點的餐廳。據了解，麥當勞在美國的約13,400家餐廳中，約95%由特許經營商經營。
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