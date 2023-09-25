●星美文化前身「勤+緣」前主席梁鳳儀，較早前遭證監會入稟申請凍結她名下資產。梁氏就有關消息發表澄清聲明，強調法庭終並未頒發該強制令，僅要求她在出售某幾項價值不菲的物業時，要通知證監會等。她強調，現時仍可自由地使用全球資產，包括各地的銀行戶口、名下海內外物業等。

●美國連鎖快餐店麥當勞宣布，從明年初起，將美國新開設餐廳的特許經營權費用，從店舖銷售額的4%提高到5%，是近30年來首次上調。這項變更不會影響現有的特許經營，以及現有經營門市的重建或家庭成員之間互相轉移所有權，但就會涵蓋搬遷到新地點的餐廳。據了解，麥當勞在美國的約13,400家餐廳中，約95%由特許經營商經營。