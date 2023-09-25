SmarTone開售iPhone 15系列

超過九成SmarT Pass客戶已出機 SmarTone上周五（22日）正式發售全新iPhone 15系列，行政總裁劉若虹聯同一眾SmarTone管理層於當日早上8時在中環國際金融中心（IFC）門市與店員一同倒數，慶祝年度新機開售。SmarTone客戶及星級客戶均親臨門市搶先出機，優先體驗全球矚目新機。

SmarTone長期客戶兼果粉周先生，今年成功搶得「頭啖湯」，成為SmarTone IFC分店的首批出機顧客，購入iPhone 15 Pro Max 1TB原色鈦金屬一部及iPhone 15 Pro 1TB藍色鈦金屬一部，享有88折機價優惠。周氏讚全新「SmarT Pass早鳥計劃」幫到手，現有客戶可享額外出機名額，同時獲加送USB-C快速充電器，於開賣首日優先入手兩部心水型號。為答謝他的長期支持，SmarTone特意送贈iPhone 15系列精選配件套裝（價值高達746港元），包括手機保護殼、屏幕保護貼及精選手機配件。

此外，一批SmarTone星級客戶包括著名司儀及節目主持人方健儀、藝人麥美恩、著名排舞師麥秋成、百萬人氣YouTuber「點Cook Guide」馬田、香港長跑運動員陳家豪以及專業攝影師劉健生，當日早上亦親臨IFC門市搶先出機，由SmarTone服務專員協助他們即時開箱新iPhone。

超過九成SmarT Pass客戶已出機 憑SmarT Pass於SmarTone訂購iPhone 15系列的顧客，會陸續收到SMS或電郵通知前往門市出機，首賣周末已有九成行使SmarT Pass訂購的客戶完成出機。SmarTone現有及新客戶只須選用同一指定5G月費計劃，即享iPhone 15系列低至88折機價優惠，以及獨家貼心出機禮遇，現客更加送USB-C快速充電器。

藝人麥美恩（中）親臨SmarTone IFC門市搶先出機。 著名排舞師麥秋成（左）親臨SmarTone IFC門市出機。 首批出機顧客周先生於開售日早上8時往SmarTone IFC分店購入iPhone 15 Pro Max及iPhone 15 Pro。