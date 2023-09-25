美物價高企 冀靠升息壓低

美國聯儲局近一年半進取加息地收緊貨幣政策，若視之為「殺敵一千，自損八百」亦絕不為過。國際信用評級機構惠譽在今年8月下調美國主權信用評級，把長期外幣發行人違約評級從最高「AAA」級別降至「AA+」，意味債務違約風險上升，主因是預期未來3年美國財政將惡化，以及政府總體債務負擔高企且不斷增長。

現時美國債務佔國內生產總值（GDP）的比例約98%，遠高於疫情前的79.4%。另根據官方推算，未來30年美國政府的額外財政缺口將升至114萬億美元（約889.2萬億港元）。這個龐大缺口需要靠發美國國債借錢來填補，若從每年支付債券利息來考慮，利率愈低對政府愈划算，因為每年向債權人支付的利息較少。故此，華府不希望聯儲局大幅加息。

另一方面，聯儲局加息的理據是要壓低通脹率，但成效是否符預期值得商榷。今年7月的美國消費物價指數按年升3.2%，按月亦升0.2%，與當局2%的目標仍有一段距離。

工資價格螺旋影響嚴重 事實上，導致美國通脹高企的原因眾多。例如最初觸發物價廣泛上漲是由於物流問題，其後是因美國財政部在新冠疫情期間向民眾派錢，增加消費導致通脹升溫。然後，俄烏衝突影響石油生產和運輸，推高商品價格導致通脹進一步加劇。到現時因為出現「工資價格螺旋」，即隨着通脹升溫，工人因生活成本上漲要求加薪，刺激企業轉嫁人力成本至產品上，然後工人需付出比過往更高的價格取得商品及服務，形成螺旋循環。

經濟軟着陸歷來罕見 分析指，雖然美國聯邦政府總希望經濟「軟着陸」，但這在歷史上很少出現。原因是要降低通脹，首先要把工人薪金降下來，但是工人不會接受，公司經營成本沒有減低，亦難為商品和服務減價。

再者，過往中國成為世界工廠，把生產出來的廉價產品出口到世界各國，也幫助美國保持低物價，但到目前美國減少進口中國產品，勢令美國國內物價較難保持穩定。