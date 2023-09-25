對抗加息高通脹 保本理財有妙法

美國聯儲局自去年3月重啟加息周期以來，迄今已上調11次，把聯邦基金目標利率區間由最初的0至0.25厘，升至目前的5.25至5.5厘，達到2001年3月以來最高水平，全球包括香港的息口亦已上升不少。另邊廂，環球主要地區的通脹儘管開始由高位回落，但隨着國際油價近日重拾升勢，通脹率勢難回復至以往低水平。在高通脹與高息環境夾擊下，小市民應如何理財，做到先保本後增值的目標？

敍做定存 最長鎖息一年 目前市場普遍預期聯儲局要待明年第二季以至下半年才會減息，但即使減息，步伐也不會快，高息環境勢會持續一段較長時間。通脹方面，不少學者認為從實際情況來看，通脹率一旦升了上去，就很難降下來。即使官方通脹率出現回落迹象，超市、商店售賣的食品、日用品價格也是易升難跌，小市民的生活成本壓力難大幅減低，需要在理財方面下工夫，盡可能做到開源節流。

認可財務策劃師李澄幸表示，現時香港的通脹率約2%，仍維持在較溫和的水平，所以在現時高利率的環境下，希望尋找投資產品做到基本抵禦通脹的效果，也有不少選擇。

他指，港元定期存款是可以考慮的，入場門檻及存息高低視乎個別銀行，相同的是銀行存戶目前有50萬元的存款保障額上限。然而，定存的缺點是一般最長只可以做一年期，如果大家希望鎖定高息一段更長的時間，便需要善用其他工具，當中美國國債與港元債券均可留意。

買美債門檻低 慎蝕匯價 市場上的美國國債有不同的到期日可以選擇，李澄幸舉例一隻於2026年1月到期的美國中期國債，年收益率約4.7%。換言之，如果投資者持有至到期（距今約兩年3個月的時間），便能鎖定每年4.7%的投資回報。

投資美國國債的優勢是違約風險極低，年期選擇豐富，可按投資者的資金使用需求來配置。部分金融機構美債入場門檻低至1,000美元（約7,800港元），給予投資者更靈活及有彈性的選擇。

然而，投資美債的缺點是投資者需要有美元在手，否則需要兌換，而如果未來又因為用錢而兌回港元，操作頻繁的話，匯兌成本會降低相對應的投資收益。另外，如果美國的加息周期未完，債券價格將有可能下跌，投資者最好有心理準備持有至到期。

港元債券免匯兌 選擇少 如果大家想減少匯兌的成本及麻煩，他建議可轉而考慮以港元計價的債券。免卻匯兌問題之餘，亦是低風險兼可抗通脹的選擇。以港元計價債券在市場上的數量雖較少，但選擇還是有的。

他提醒，港元債券的流通量較低，成交要視乎市場情況，且投資者最好有心理準備持有至到期，否則需要面對價格波動的風險。不過，無論是美債或港元債券，始終是短中線資金的配置選擇，對於長線而言，仍然值得等候時機配置於股票等潛在更高回報的資產上。

避負現金流高槓桿投資 另不少專家也建議，在高利息環境下借貸成本極高，投資者宜優先減少債務負擔，同時避開帶來負現金流及高槓桿的投資，例如投資初創企業、房地產開發項目、大量資本投入的項目等可免則免。此外，企業債有別於穩健度勝一籌的國債。企業債特別是高收益企業債券，每間公司質素有別，投資前需作個別分析。尤其要留意在全球經濟不景下，部分企業財務情況在2022年惡化後，還沒有在債券市場上反映出來，要提防今年企業債的違約率或會上升。

李澄幸 投資美債的缺點是投資者需要有美元在手，否則需要兌換。