專訪：港初創投資平台撐Web 3 料電子錢包有助普及

Karena Belin稱，隨着香港在虛擬資產領域有明確的監管制度，外企對落戶香港的興趣日漸增加。

無牌虛擬資產交易平台JPEX鬧得滿城風雨，更令大眾對本地Web3（第3代互聯網）公司失去信心。本地初創投資平台WHub聯合創始人兼行政總裁Karena Belin接受本報專訪時坦言，不法分子的行為會影響人們對業界的觀感，但違法事件不止存在於科技領域；同時呼籲大眾要對保持耐心，形容Web3目前的發展仍屬嬰兒階段。

以社交媒體當道的Web2（第二代互聯網）為例，久經歷練及科技不斷推陳出新才發展到至今的規模，當時亦需要智能手機及移動互聯網，才可將Web2接入人們日常生活。她認為Web3的發展亦需要一個「強大的推動者」，而電子錢包則可擔當此角色。

在遊戲娛樂扮演角色愈趨重要 Karena坦言，目前Web3世界中有很多花哨的產物，但確實有助推動該領域更廣泛的應用，以更有趣形式向大眾推廣其用處及背後的科技。包括NFT（非同質化代幣）及GameFi（遊戲化金融）均是近兩、3年新興的產物，由於在區塊鏈中數碼資產的價值受到保護，故Web3在遊戲及娛樂類別扮演愈來愈重要的角色，但距離大規模普及「還有一段路要走」。

港府去年底公布虛擬資產政策宣言，對虛擬資產領域改持更開放的態度，Karena稱，隨着香港在虛擬資產領域有明確的監管制度，外國企業對落戶香港的興趣日漸增加，亦收到不少查詢；事實上，自香港擺脫新冠疫情以來，亦見外企來港的意欲回升。

今年香港金融科技周（FinTech Week）將於下月舉行，WHub作為活動承辦商，Karena指今年引入的全球初創飛躍競賽，目前已收到超過500間海外企業報名參加，當中不乏歐美著名的人工智能（AI）及Web3公司。早前數碼港公布園區有約180間Web3相關企業，Kerena則估計，目前全港有最少300間相關企業。

不過，近年歐美主要經濟體步入加息周期，她直言，高利率使初創的融資環境變得困難。投資者要對回報的預期資本投入和風險進行調整，選擇低風險高回報，「傾向更多基礎建設、更長期的投資」；對初創公司而言，若在資金充裕的情況下，部分企業會進行風險管理，主動延遲下一輪融資計劃，以免估值大幅下滑。