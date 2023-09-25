渣打香港首8月內地高端新客飆兩倍

中港通關推動港銀業務，渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成表示，今年首8個月高端客戶開戶量按年升1.5倍，當中內地新開戶更飆兩倍；坦言目前市況雖然不如通關前的預測，但該行財富管理業務的產品多元化，包括保險、基金、結構性產品等，今年迄今的升幅仍較理想，有信心今年底前能維持增長動力。

信用卡簽帳額升六成 他指，首8個月保險產品銷售數已超越2019年的疫前水平，觀察到內地客由疫前鍾情於短期回報的保險產品，改為更重視醫療保障，相關產品銷量較疫前增近一倍。

本地零售市道方面，他形容為全面復甦，港人消費意欲已見提升，信用卡業務亦有強勁反彈，首8個月新卡數目按年增兩倍，簽帳金額升約六成，當中，港人海外簽帳金額更升近1.5倍；惟他強調，業務增長很大一部分仍歸功於本地消費。

港府近日推出「香港夜繽紛」望帶動夜經濟，文偉成透露，該行目前正與兩至3個地產商討論，考慮在對方中高檔食肆推出晚市優惠，例如在晚上特定時間後以信用卡簽帳會提供折扣，希望市民飯後能光顧其他商舖，帶旺晚間消費。

同時，銀行積極推動數碼化，截至8月底，該行有近七成的數碼活躍客戶，當中有五成為手機銀行客戶；超過九成的存款、信用卡及其他服務申請均使用數碼渠道。

研增設跨境理財中心 他又稱，目前該行專責大灣區業務的理財經理有超過200人，未來隨着更多的跨境理財中心開設，會繼續招聘，考慮的選址地點包括中環、尖沙咀及機場。內地十一長假期臨近，大圍分行將一周7天營業，為跨境客提供開戶及查詢服務；渣打中國的深圳福田分行亦實行全周無休服務北上客戶。