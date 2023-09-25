以人幣派息 匯率變化左右回報

儘管內銀面對眾多不利因素，但5大行股息率有8至10厘，頗為吸引。不過，內銀派息是以人民幣計算，匯率變化成為影響回報的一個重要因素。

人民幣走弱，意味將派息轉換成港元後，實際股息收益將會下降。而今年以來，離岸人民幣兌美元匯價已累跌逾5%，由年初的約6.92水平一直走低，現於7.2至7.3水平徘徊。雖然中國當局已加大支持措施托匯，但似乎效用有限，分析對人民幣的走勢亦不太樂觀。

滙豐研究預計，人民幣兌美元未來數月仍會於7.3附近波動，但基於該行對中國經濟回穩及聯儲局明年次季開始減息的預期，估計人民幣明年底或重回7.2水平。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，維持對人民幣今年底前小幅升值的預測，但將匯率預測由6.95調整為7.15，對人民幣前景信心減弱。

與美息差擴大 後市料續弱 法盛投資管理所屬Ostrum Asset Management指，投資者情緒惡化導致人民幣兌美元貶值，目前人民幣匯率接近2002年11月的7.3低位，與美國息差擴大也給人民幣帶來下行壓力，估計有關趨勢延續。

此外，還要留意影響內銀股價值的因素，如呆壞帳、不良貸款，還有可能賺息蝕價、中國監管政策改變等，也會對回報造成影響。所以投資者在入市前，應充分了解有關資訊。