內銀盈利存憂 仍值得投資？

5大行淨息差縮 券商普遍削目標 內銀股派息政策穩定，一向深受「食息一族」歡迎，但在內地監管政策和經濟環境影響，令內銀盈利前景蒙上陰霾，究竟它們會否因而降低派息？

目前內地正推動存量按揭貸款利率下調，緩解民眾提前還貸問題的同時，對銀行淨息差造成影響，擠壓利潤空間。此外，拆解5大內銀上半年的成績表，儘管盈利保持增長，可是動力有減弱迹象，用來衡量銀行盈利能力的指標－－淨利息收益率（淨息差）顯著收窄，當中更有4家銀行淨利息收入下滑。內銀高層承認未來淨息差及利潤可能會受到一定程度的衝擊，恐加劇維持派息的壓力。

分析認為，內銀股的前景不明朗，未來房地產政策可能會再有變動，股民若然打算入市撈底，要有心理準備，不排除股價會進一步調整，甚至會削減派息。

美銀證券認為，工行的中期純利差過預期，考量到今、明兩年市帳率基礎及反映人民幣貶值因素，將目標價由5.37元下調至4.8元，並調低今年至2025年盈利預測4至8%。不過，基於該行審慎增長、強勁資產負債表及吸引的估值，維持「買入」評級。中銀國際亦予工行「買入」評級，將目標價下調至6.14元。

上半年，農行純利按年升3.48%至1,332.34億元人民幣，但撥備前營業利潤按年跌1.28%，至2,581.16億元人民幣。大和在研究報告指，因農行淨息差低於預期，故將2023至2024年淨利潤預測調整幅度不到1%，撥備前利潤下調7至18%；不過，資產增長強勁，抵銷了淨息差壓力，下半年有望出現強勁增長。而該行的地方政府融資平台貸款佔比約5%，故預計現金分紅穩定，重申「跑贏大市」，目標價由2.95元上調至3.05元。

中金指農行的半年業績基本符合預期，維持今、明兩年盈測不變，計及政策調整因素，上調H股目標價10%至3.57元，評級「跑贏行業」。

但論其他指標，中行上半年淨利息收入2,339.92億元人民幣，按年增4.75%，淨息差1.67%，按年僅跌9點子，兩數據均跑贏一眾大型內銀股，主要原因是美國加息令外幣淨息差改善，緩解人民幣息差下行壓力。由此看來中行略有優勢，不過管理層仍坦言下半年淨息差續面臨較大壓力，意味着盈利能力仍有可能受到衝擊。

美銀證券發表報告指，交行上半年淨利潤升幅較其預測低，故將2023至2025年的盈利預測削減2至6%，大手調低目標價一成，由5.85元降至5.26元，重申「買入」評級。

美銀證券認為，建行上半年純利增長較預期高，縱使經營環境艱難，但業績表現仍然穩定。不過，建行上半年一級資本充足率向下，美銀證券下調其2023至2025年盈利預測，目標價由7.05元削至6.3元。

基於撥備及不良貸款率減少，但不良貸款覆蓋率上升。高盛將建行的目標價由5.8元下調至5.14元。

內銀股前景不明朗，不排除股價會受壓。 5大內銀股上半年業績 一眾內銀上半年盈利保持增長，但動力有減弱迹象。 5大內銀股股息率一覽