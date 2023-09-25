內銀盈利存憂 仍值得投資？
5大行淨息差縮 券商普遍削目標
內銀股派息政策穩定，一向深受「食息一族」歡迎，但在內地監管政策和經濟環境影響，令內銀盈利前景蒙上陰霾，究竟它們會否因而降低派息？
目前內地正推動存量按揭貸款利率下調，緩解民眾提前還貸問題的同時，對銀行淨息差造成影響，擠壓利潤空間。此外，拆解5大內銀上半年的成績表，儘管盈利保持增長，可是動力有減弱迹象，用來衡量銀行盈利能力的指標－－淨利息收益率（淨息差）顯著收窄，當中更有4家銀行淨利息收入下滑。內銀高層承認未來淨息差及利潤可能會受到一定程度的衝擊，恐加劇維持派息的壓力。
分析認為，內銀股的前景不明朗，未來房地產政策可能會再有變動，股民若然打算入市撈底，要有心理準備，不排除股價會進一步調整，甚至會削減派息。
工行純利遜色 遭降盈測
工商銀行(01398)今年上半年純利1,737.44億元人民幣，按年僅升1.2%；淨利息收益率下跌31點子。工行錄得盈利主要是資產減值損失大減所推動，當中撥備前營業利潤實際按年倒退5.3%，是2009年以來首度下跌。管理層不諱言，調整存量按揭貸款利率對淨息差及利潤有一定下行壓力。
美銀證券認為，工行的中期純利差過預期，考量到今、明兩年市帳率基礎及反映人民幣貶值因素，將目標價由5.37元下調至4.8元，並調低今年至2025年盈利預測4至8%。不過，基於該行審慎增長、強勁資產負債表及吸引的估值，維持「買入」評級。中銀國際亦予工行「買入」評級，將目標價下調至6.14元。
農行獲看好 資產增長勁
鑑於支持實體經濟以及個人住房貸款等存量資產持續重定價等影響，農業銀行(01288)的淨息差收窄，跌幅36點子更是5家銀行中「最傷」，導致上半年淨利息收入2,904.21億元人民幣，按年倒退3.25%，是2016年之後首次下跌。管理層預告，下半年銀行業淨利息收益率仍然有一定下行壓力，但未來會努力把淨息差保持在合理區間。雖然前景面臨挑戰，但綜觀來看，券商對農行前景算是最具信心，相信有能力維持穩定派息。
上半年，農行純利按年升3.48%至1,332.34億元人民幣，但撥備前營業利潤按年跌1.28%，至2,581.16億元人民幣。大和在研究報告指，因農行淨息差低於預期，故將2023至2024年淨利潤預測調整幅度不到1%，撥備前利潤下調7至18%；不過，資產增長強勁，抵銷了淨息差壓力，下半年有望出現強勁增長。而該行的地方政府融資平台貸款佔比約5%，故預計現金分紅穩定，重申「跑贏大市」，目標價由2.95元上調至3.05元。
中金指農行的半年業績基本符合預期，維持今、明兩年盈測不變，計及政策調整因素，上調H股目標價10%至3.57元，評級「跑贏行業」。
中行其他指標略具優勢
就5大行而言，中國銀行(03988)增長動力最弱，上半年淨利潤按年僅增0.78%，股東稅後應佔利潤為1,200.95億元人民幣。中行遭美銀證券下調2023至2025年盈利預測5至11%，H股目標價由4.02元下調至3.66元，原因是其盈利表現遜預期，惟重申「買入」評級。
但論其他指標，中行上半年淨利息收入2,339.92億元人民幣，按年增4.75%，淨息差1.67%，按年僅跌9點子，兩數據均跑贏一眾大型內銀股，主要原因是美國加息令外幣淨息差改善，緩解人民幣息差下行壓力。由此看來中行略有優勢，不過管理層仍坦言下半年淨息差續面臨較大壓力，意味着盈利能力仍有可能受到衝擊。
交行遭調低目標價一成
交通銀行(03328)上半年按年多賺4.51%至460.39億元人民幣，淨利息收益率按年跌22點子至1.31%，拖累淨利息收入按年跌3.14%。6月底不良率貸款率持平於1.35%。
美銀證券發表報告指，交行上半年淨利潤升幅較其預測低，故將2023至2025年的盈利預測削減2至6%，大手調低目標價一成，由5.85元降至5.26元，重申「買入」評級。
建行淨利息收入7年首跌
與其他內銀情況相若，受到淨息差下跌影響，建設銀行(00939)今年上半年純利1,673.44億元人民幣，按年增長3.36%，撥備前利潤倒退1.24%；淨利息收入下跌1.73%至3,121.85億元人民幣，是相隔7年來首次且最深。美銀證券及高盛齊齊下調建行目標價，維持「買入」評級。
美銀證券認為，建行上半年純利增長較預期高，縱使經營環境艱難，但業績表現仍然穩定。不過，建行上半年一級資本充足率向下，美銀證券下調其2023至2025年盈利預測，目標價由7.05元削至6.3元。
基於撥備及不良貸款率減少，但不良貸款覆蓋率上升。高盛將建行的目標價由5.8元下調至5.14元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：