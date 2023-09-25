美加息影響浮現 明年難逃衰退

美國高利率環境持續，對經濟所產生的滯後影響開始逐步浮現。富國銀行指出，多項領先經濟指標預示未來數月經濟增長將會放緩，包括消費信心不穩、製造業新訂單疲弱、國債孳息率曲線倒掛，以及最近油價的上漲，都會為經濟帶來阻力。該行估計，到明年上半年美國經濟將正式步入衰退。

雖然聯儲局上周公布的「點陣圖」預示明年可能只會減息半厘，但市場明顯認為當局過度「鷹」派。當然，聯儲局並未排除一切可能，未來貨幣政策仍可能會因應經濟數據的變化而調整。本周五公布的8月個人消費開支（PCE）物價指數是當局最重視的通脹指標，市場估計該指數按年升幅為3.5%；撇除食品及能源後的核心PCE物價升幅更達3.9%。

憂政府再陷停擺累股市 美股在眾多不利因素拖累下表現平平，道指上周亦累跌654點或1.89%。除了聯儲局「鷹」派的貨幣政策立場外，市場亦關注美國政府再次面臨的停擺危機。富國銀行高級經濟學家Michael Pugliese表示，根據過往經驗，政府停擺對經濟的直接打擊相對較小，但間接影響卻不容忽視。

他指，法律要求聯邦政府僱員在停工期間暫時休假，要待復工後才能補領薪金，這做法也適用在承包政府工作的私營企業。換言之，受停擺影響的工人可能會因暫時沒有收入而減少支出。一些具時效因素的支出（如外出就餐、旅行）或會取消而非延遲，導致經濟活動永久損失。

另外，作為全球科技龍頭的蘋果公司（Apple Inc.）發布新一代iPhone 15後股價反覆無起色，似乎亦反映市場的信心開始走下坡。不過，天風國際證券分析師郭明錤指出，iPhone 15初期銷售結果不俗，預測Apple的季度收入及利潤將會好過預期，並且能夠「輕鬆實現按年增長」。

本周環球財金焦點