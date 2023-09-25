憧憬華再救市 恒指假前未必淡

港股來到今年第三季的最後一周，周五便是內地中秋節假期，A股休市，然後緊接十一長假期，可以說是「收爐」味濃，或削弱股市成交動力。然而，分析指，市場憧憬內地政府為免上周救市政策力度因長假期而降溫，或在本周內再有措施出台，故大市未必看得太淡。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑估計，恒生指數本周或在17,500至18,500點間徘徊，尤其上周五恒指在17,573點見底後便見頗大反彈，可見該底部「硬淨」。他指出，中美兩國上周五成立了經濟及金融工作小組，令中美關係似有緩和迹象，「很可能是為中美雙方元首在11月的亞太經合組織內有機會見面而鋪路」，或有助穩定大市氣氛。

較看好電訊石油板塊 香港股票分析師協會主席鄧聲興看法較「牛」，料恒指本周可在18,000至19,000點之間上落，主因內地當局近期都有在長假期前出招穩定市場情緒的習慣。另外，上周五恒指見底後，與8月22日的17,573點形成「雙底」，或為轉勢的信號。不過，「相信大市好極都唔會升好多，始終美國聯儲局繼續保持鷹派，利率高企對投資市場不利。」本周四港股期指結算，或以目前相近水平完成，不會有太大的偏離。

另一邊廂，杭州亞運會正在舉行，體育用品股或可以看高一線，惟上述兩位分析員更看好電訊股和石油股，認為該兩類板塊的公司收入穩定，短期亦不見股價風險。

聚焦中國財新製造業PMI 經濟數據方面，9月中國財新製造業採購經理指數（PMI）將於周五公布，該指數8月已突破50盛衰分界線，較7月的49.2回升，加上內地近來多管齊下刺激經濟，9月數字能否保持上升勢頭，將對10月初股市起指標作用。

恒指年內反覆回落