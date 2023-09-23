中美競合重平衡 世界經濟始安行

今年以來中美關係愈趨緊張，美國針對中國科技的制裁與圍堵升級，外資不斷流出中國，結合中國經濟本身的問題，包括內房危機，令增長前景添憂。可中國經濟不穩定，美國亦不好過，畢竟中國是美國的主要貿易夥伴之一，是全球市場需求的重要來源。如是者，中美昨就加強經濟與金融合作成立工作組，算是推動兩國競爭與合作（競合）關係重返平衡點的正面消息，也好讓世界經濟重納安全穩定的軌道運行。

中美關係，合則兩利，鬥則俱傷。這幾年美國對中國發動貿易戰、科技戰，中國的出口和科技發展固然受到衝擊；但同一時間，中國透過加強與東盟及中東等地的經貿發展來彌補缺口，並提速技術自主研發，情況已經逐步回穩。反觀佔美股市值重大比重的美國科企失去中國的訂單，盈利前景不無變數，最終必然會拖累股價和整體美股表現，刻下風險雖未盡反映，但卻不能視而不見。

美國將與中國關係定性為「競合關係」，但這些年的政策施行卻一直激化競爭，破壞合作基礎，這非但對中美兩國的經濟不利，對世界經濟亦構成重大風險。今年已過了接近三季，美國經濟衰退風險猶在，貨幣政策亦處於不明確的狀態。俄烏戰爭變成持久戰，能源價格波動，為美國控制通脹添加難度。適逢明年是美國大選年，拜登要確保大選年經濟不會陷入衰退，在關鍵領域如科技上得與中國保持競爭狀態，同時尋求在其他經濟領域與中國加強合作，切實落實其與中國「競合」的主張，始能將這張「中國牌」打得更好。

至於中國，一直都在強調中美合作，互利共贏，合作之門從來未有關上。時值中國得重點搞活資本市場，將金融業推上國際舞台，不可能沒有美資參與，畢竟如今國際金融仍然是由美元體系主導。如今傳來中美雙方商定成立經濟領域工作組，包括「經濟工作組」和「金融工作組」，將定期與不定期舉行會議，就經濟與金融領域相關問題加強溝通和交流，誠然是正面的消息，也可視為中美博弈以來，兩國求和、共謀發展的一個重要事件。

當然，美國的取態一向飄忽，表面上打開合作之門，暗裏是否要討求更大利益，還需時間來證明。不過，中美博弈至今，全球經濟無日安寧，兩國經濟發展都充滿着不明朗，要共同避過經濟「硬着陸」，合作自是不二之選。對於今次雙方成立工作組，暫不要過分奢望，但也不用過於悲觀。

美霸褪色，中國崛起，兩強爭霸，競爭無可避免，但兩國經濟依存度高也不能否定。中美若能務實處理雙邊關係，在競爭的同時謀求合作，對全球經濟發展可謂打了一口強心針。如今中國要化解經濟危機，重新撬動增長巨輪，內部改革和刺激措施，能推的都推了，若外資參與能回升，自然事半功倍。至於美國，拜登要爭取連任，不可能視美企盈利風險與美股超級泡沫高危如無物，穩定的中國需求就成為現實的政治需要。且耐心觀望中美經濟變化，能否為中港以至全球經濟帶來轉機。