名家筆陣：阿根廷富變窮 翻身太難

阿根廷在20世紀初曾是環球10大富有國家之一，其人均國內生產總值（GDP）和瑞士同步，但可惜的是，經過數十年管理不善，其經濟水平已經從發達國家下跌至發展中國家。其國際信貸信譽更加令人失望，屢屢欠款不還，所以難以從國際投資者和銀行獲得足夠貸款，最後惟有向國際貨幣基金組織（IMF）伸手，導致IMF差不多有30%的貸款都是借給阿根廷。了解阿根廷由治入亂的由來，投資者也能加深對現代國家經濟政策的理解。

貝隆經濟政策引致衰落 香港人可能對阿根廷了解不多，印象或主要來自球星美斯和2022年阿根廷對法國的那場世界盃決賽。喜歡音樂劇的朋友也可能會欣賞過韋伯的名作《貝隆夫人》（Evita），特別是名曲《Don't Cry for Me Argentina》 。雖然此劇有誇大成分，但無可否認，阿根延在過去大半個世紀所遇到的經濟問題，與前總統胡安‧貝隆在70多年前定下的經濟政策脫不開關係。

要明白貝隆的經濟政策，定需了解其背景。貝隆原為軍中上校，在1943年軍事政變後，被分派成為一個小部門「勞工部」的部長。雖然部門細，但貝隆卻能利用此機會和工會打好關係，更不斷推出有利於勞工的政策，例如最低工資、最長工時等。貝隆亦因此得到工人群體的支持，最後成功成為總統。

從表面上來看，支持工人福利無疑是好事，但問題是如果民粹先行，不理會經濟現實，讓福利和工資支出大於其生產力，最終只會導致整個國家入不敷支，破產收場。

因貝隆是軍人出身，所以也極力推崇愛國主義，加上當時受到法西斯主義思想的影響，貝隆相信只要舉國協力便能成就大事，讓國家進步、人民受益。所以他成為總統後，便推出了數個他認為能幫國家進步的政策，除了加強勞工福利之外，還包括大力發展基建，將部分銀行、企業、公用事業等國有化。同時，他主張由政府統一管理全國出入口業務，從而減少國外進口，盡可能達到自給自足。

粗略可以見到，貝隆的主要經濟政策，部分有利於經濟建設，例如基建投資，但其他如加強勞工福利、貿易保護主義及企業國有化等，卻缺乏現實考慮。

首先，加強勞工福利代表勞方在工資談判上擁有上手，短期收入增加，需求自然上升，但同時間，資方盈利水平下跌，增加產能的意欲下降。供需失衡，價格自然上升，而工資過高也影響了阿根延出口的國際競爭力。

保護主義削國際競爭力 其次，政府為了保護勞工利益，不願意裁員，整個官僚系統甚至是民企都存在嚴重的冗員情況，經濟效率低下。第三，貿易保護主義政策短期或對本土企業盈利有幫助，但在長期缺乏國際競爭壓力之下，本國企業逐漸故步自封，其國際競爭力衰退，影響出口和國家的創匯能力。

還有，外國進口減少，但國內企業不一定有能力全部取而代之，供應減少加劇通脹壓力。另外，國有化代表國家壟斷某些行業，使競爭減少，也增加官員的貪污空間。最後，政府控制的金融系統主要向政府指定的行業貸款，導致資金分配低效，長遠拖慢經濟增速。

貝隆經濟政策的壞影響包括通脹和實質工資下跌等，在其上任後數年便開始出現。更不幸的是，貝隆的經濟政策有點像毒品，往後政府都嘗試過不同形式的戒毒方法，但最後都以失敗告終。韋伯的名曲《Don't Cry for Me Argentina》，其歌名或正正是阿根廷人民的心聲。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉（作者為註冊持牌人士，以上非投資建議）