東涌住宅地下周招標 估值9.4億
政府推出東涌東新市鎮擴展區首幅住宅地，該幅第106B區用地將於下周五招標，市場估值約9.4億元起。
尖沙咀舊樓申重建綜合物業
地政總署公布，上述土地於10月27日截標，地盤佔地約11.46萬方呎，可建總樓面約40.12萬方呎，料可建約415伙。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，考慮到現時市區新盤實用呎價約1.5萬至1.8萬元，保守估計東涌地將來呎價約1.3萬元水平，收到4至5份標書已經不錯。預計每方呎樓面地價約2,340元，為暫時下限價，而市場最高估值約16億元，樓面呎價約4,000元。
此外，地產商亦積極部署發展私人項目，由新世界發展(00017)或有關人士持有的尖沙咀漢口大廈，向城市規劃委員會提交重建申請，擬議發展一幢28層高的住宅及商廈綜合大廈，提供110伙。
項目坐落於漢口道43至49A號，地盤面積約1.16萬方呎，劃為商業（6）用途，申請人提出以12倍地積比率重建，總樓面約13.88萬方呎，其中商用面積比例較高，佔地積比率約8.572倍，涉及樓面約9.91萬方呎，而住宅則佔約3.96萬方呎。資料顯示，該物業現為11層高商住樓宇於1959年落成，發展商於今年3月透過強制拍賣，以底價21.34億元統一業權。
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