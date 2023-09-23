東涌住宅地下周招標 估值9.4億

尖沙咀舊樓申重建綜合物業

地政總署公布，上述土地於10月27日截標，地盤佔地約11.46萬方呎，可建總樓面約40.12萬方呎，料可建約415伙。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，考慮到現時市區新盤實用呎價約1.5萬至1.8萬元，保守估計東涌地將來呎價約1.3萬元水平，收到4至5份標書已經不錯。預計每方呎樓面地價約2,340元，為暫時下限價，而市場最高估值約16億元，樓面呎價約4,000元。