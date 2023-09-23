新盤概況：文曜加推 1054萬起

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目早前推出的31伙，不少已獲選購及預留。有見及此，公司繼日前加推4伙一房戶後，昨再推全新兩房戶，並安排今日開放高層同類示範單位予公眾參觀。是次新推出的B單位，享有九龍塘一帶市景，折實售價最高1,212.75萬元，呎價約16,229至18,658元。考慮到景觀及開則因素，屬原價加推。