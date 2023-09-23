新盤概況：文曜加推 1054萬起
新盤銷售攻勢持續，建灝地產的馬頭角聯合道翻新項目文曜低價推盤奏效，發展商昨乘勢首度加推4個B室兩房戶，折實售價1,054.87萬元起。
集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目早前推出的31伙，不少已獲選購及預留。有見及此，公司繼日前加推4伙一房戶後，昨再推全新兩房戶，並安排今日開放高層同類示範單位予公眾參觀。是次新推出的B單位，享有九龍塘一帶市景，折實售價最高1,212.75萬元，呎價約16,229至18,658元。考慮到景觀及開則因素，屬原價加推。
凱和山今開賣158伙
至於路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，今日以價單形式首輪發售158伙，項目昨截止認購，市傳收逾3,000張入票，超額逾17.9倍。銷售單位涵蓋開放式至三房，折實價312.5萬元起，呎價最低約9,168元。
睿峰推中秋置業優惠
市區現樓新盤銷情不俗，並趁中秋夥拍代理推置業優惠。鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成稱，今年2月初銷售現樓以來累沽94伙，套逾10億元。項目將夥拍4大代理行推節日優惠，兩房買家可獲贈價值8.88萬元的旅遊或購物禮券。
佳明集團控股(01271)營業及市務總監馮倩平稱，旗下鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，最新推出特長720天先住後付計劃，支付樓價6%即可先入住。項目累售22伙，套現逾一億元，平均呎價約19,066元。而透過美聯購買該盤指定單位，可獲贈最高18萬元家具賀禮，暫定名額兩個。
名日‧九肚山2100萬成交
長實集團(01113)營業經理詹勳榮指，沙田名日‧九肚山昨招標售出5號洋房，實用面積約907方呎，連花園及平台，成交價為2,100萬元，呎價約23,153元，買家享車位認購權。資料顯示，該洋房於2021年4月以2,548.7萬元售出，惟在本月中終止買賣合約。
另外，大埔林海山城8座2樓C室，實用面積1,160方呎，以1,620萬元沽，呎價約13,966元，新買家享車位認購權。
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