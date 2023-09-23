二手蝕讓 半新盤最傷

海傲灣逾4年輸一球 不足一周兩損手 本港二手樓價持續下跌，蝕讓潮更趨普遍，並滲透至各類住宅物業市場，半新盤仍然「最傷」。油塘海傲灣不足一周連環損手，一房單位劈價至468萬元售出，近4年半帳蝕102萬元。用家主導的未補價第二市場居屋亦被拖累，荔枝角荔欣苑「大兩房」單位，持約6年帳面輸4.9%。

油塘新盤低價開售成指標，中原廖忠堅表示，海傲灣1A座高層H室，實用面積約262方呎，最初開價520萬元，降價52萬元獲首置客購入，呎價約17,863元。原業主於2019年4月購入上址，單位帳面貶值約17.9%。該盤不足一周已出現至少兩宗損手轉讓。

居屋荔欣苑6載貶30萬 港島半新樓也不再保值。世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣形薈1A座低層H室，實用面積約281方呎，開放式設計，累減107萬元，終以483萬元沽出，呎價約17,189元。原業主持貨逾7年，帳面仍虧蝕77萬元。

上車盤近期都要蝕本出貨。利嘉閣許喜龍指，荃灣荃德花園A座高層G室，實用面積約341方呎，附新裝修，開價460萬元已低於購入價，再減至432萬元易手，呎價約12,669元。原業主於2018年購入，帳面虧損38萬元。

整體樓市氣氛轉淡，只有用家的居屋第二市場都掀起「紅潮」。香港置業吳志輝表示，荔欣苑C座低層9室，實用面積約645方呎，7月中先以「平手價」放盤，因市況淡靜持續減價，終以578萬元售出，呎價約8,961元，原業主2017年10月購入上址，未計其他使費，帳面已跌價約30萬元。

祥益邱家邦稱，屯門居屋兆禧苑A座中層5室一房戶，外區客於已補價自由市場「一筆過」以340萬元購入自住，呎價約9,366元，單位約6年帳蝕約32萬元。

內地客啃辣稅購青華苑 內地客轉購居屋。市場消息透露，青衣青華苑E座低層2室三房戶，劈價185萬元，於已補價自由市場售415萬元，呎價約7,491元。新買家另付30%辣招稅入市，涉約124.5萬元。

消息稱，何文田冠熹苑中層銀主單位，自由市場剛售520萬元。長沙灣新居屋凱德苑首現銀主盤，實用面積約279方呎單位以325萬元未補價放售。

公屋劈幅更顯著。世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳景林邨景楠樓低層10室，實用面積約407方呎，有裝修，上月第二市場叫價250萬元，一個月劈約25%，綠表客以188萬元購。

二手市場各類住宅蝕讓情況