簡訊一覽
●美國蘋果公司（Apple Inc.）旗下智能手機iPhone 15系列新機昨日正式發售。京東集團(09618)旗下即時零售平台京東到家表示，截至昨早10時，京東到家iPhone 15系列手機銷售額較上年的iPhone 14系列增長253%，而來自三線及以下城市的訂單量較去年增長6倍。此外，京東宣布舉辦農特產購物節，期間會投放10億元人民幣現金補貼及流量資源。
●珠光控股(01176)公布，就收購廣州舊村的城市更新項目公司達成諒解備忘錄，初步直接收購目標公司不超過10%股權，隨後透過多次行使認購期權直接收購目標公司不超過70%股權。此外，珠光獲授認沽期權，尚因任何原因無法享有融資地塊產生之經濟利益及商業回報時，賣方須收購珠光手持之目標公司全部股權。
●自9月5日起獲納入港股通的馬可數字科技(01942)宣布，擬發行可換股債券（CB）的計劃告吹，昨日復牌後股價低開11.2%，報69.95元；之後跌幅顯著擴大，全日最低曾見13.6元；收報13.9元，跌82.35%，成交5.03億元；市值單日蒸發419億元，降至僅89.91億元。
●會計師事務所致同（香港）發布的《香港企業管治調查報告》顯示，93%大型恒生綜合指數成分股公司在其環境、社會及管治（ESG）報告，都採取與氣候相關財務資訊披露工作小組（TCFD）建議一致的匯報方式。該行指，目前已披露的ESG報告與香港交易所(00388)提出的強制性氣候相關披露規定之間仍存在差距，該等規定最早可能將於2024年1月生效。考慮到中小企業通常較缺乏遵守新披露要求所需的資源，認為港交所應就即將修訂的披露規定發布一份詳盡的執行指南，並為中小企業提供更多支持。
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