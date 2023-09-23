軟銀轟標普未調升評級

今年全球新股集資王Arm本月在美國上市後，理應增加其母企軟銀（Softbank）的現金流動性。然而，軟銀首席財務官後藤芳光卻向國際評級機構標準普爾發炮，指對方未有因集團財務改善而調升信貸評級，顯然是「不相信管理層」。

展望上調至正面 日前標普發表的報告只是將軟銀的展望，由「穩定」調升到「正面」，但維持信貸評級於「BB」，屬於非投資級別的最高級。後藤對標普的做法表示「失望」、「完全令人難以置信」，因為集團顯然已滿足了評級機構的升級條件。

他續指，標普不信任集團的財務紀律和投資政策，這立場有很大問題，如果是這樣的話，公司和評級機構就沒必要溝通。

憂盈利前景波動 上述標普的報告同意Arm的上市，大幅改善軟銀的流動性，不過，軟銀的盈利前景仍潛在地波動，令借貸較估值比率有機會惡化；並且集團或不理目前外在環境的不確定而持續作出增長性投資，並且很可能在發企業債、向銀行債貸以外，使用Arm股票融資。

市場亦估計軟銀會進行多項併購去壯大其AI（人工智能）業務，其中有消息指，董事長孫正義正在考慮入股微軟旗下的OpenAI公司。

後藤沒有回應入股OpenAI言論，但他不諱言集團會積極投資，但前提是會維持財務紀律。