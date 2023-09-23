美債息徘徊4.5厘 道指早段做好

10年期美國國債孳息率尚在4.5厘高位的附近徘徊，美股周五早段做好，道指升69點，報34,139點；標指升7點，報4,337點；以科技股為主的納指升60點，報13,284點。

開創「孳息率曲線倒掛」預示經濟衰退的杜克大學金融系教授哈維為其理論辯護，因為短息首次升穿長息，到經濟真正衰退，向來相隔13個月，而最近一次倒掛發生在去年10月26日，距今不過11個月，不能以當前「軟着陸論」佔上風就說這個1968年以來「百發百中」的信號已經失靈，下次衰退按理要等到12月或明年1月。

美製造服務業PMI背馳 這個模型盯3個月和10年期債息，前者昨日高見5.484厘，但與10年期債息急升已令兩者差距有所收窄，出現所謂倒掛坡度趨平—本來被視為不正常、預示經濟有問題的債息結構，正在復常。

不過，哈維稱，衰退之前倒掛坡度趨平不稀奇。撇開複雜的「象牙塔理論」，經濟勢衰退的原因是美國聯儲局貨幣政策有過緊風險，且加息的作用有滯後性，即融資狀況收緊所帶來的衝擊尚未「嚟料」。

摩根士丹利首席美國經濟學家曾特納相信，聯儲局已加夠息，不把話說滿而已，正降溫的通脹容許他們在明年適當時候減息，況且共和黨議員搞出的政府停擺令「按數據辦事」的聯儲局無法取得足夠數據做決策。

9月份標普全球美國綜合採購經理指數（PMI）為50.1，按月跌0.1，其中製造業為48.9，按月升1，服務業為50.2，按月跌0.3。

微軟收購動視現曙光 企業消息方面，微軟收購動視暴雪的攔路虎—英國競爭與市場管理局（CMA）表示，微軟將串流動視遊戲的權利讓予法國遊戲公司Ubisoft，為交易通過審批開路。微軟股價周五早段靠穩。

麥當勞30年來首度調高美國的特許經營權收費，來年1月起加4至5%，對象是屆時才加盟的特許經營商、向集團收購餐廳者、搬遷過的餐廳；現有經營商既有地段或向其他經營商收購的餐廳、重建但不搬遷的餐廳、擁有權轉讓予家庭成員的餐廳，則不受影響。現時全美約1.34萬間麥當勞當中，95%以特許形式營業，麥當勞上季亦有約61%收入來自特許經營餐廳，該股周五早段微升0.73%。

另邊廂，澳洲的雪佛龍LNG（液化天然氣）出口設施的工潮平息，但歐洲天然氣期貨止跌回升，原因是市場轉為關注挪威供應設施的維修會維持到10月。

全美汽車工人聯合會（UAW）則宣布，將擴大在通用汽車（ＧＭ）及Stellantis的罷工行動。