朝日：全球暖化或累啤酒短缺

日本啤酒商朝日啤酒警告，極端氣候可能導致全球啤酒短缺，因為氣溫升高影響世界各地的大麥和啤酒花供應。

自2021年起擔任朝日行政總裁的勝木敦志表示，該公司進行的分析發現，全球暖化將在未來30年顯著降低大麥產量和啤酒花質量，威脅啤酒供應。

影響大麥產量價格 根據聯合國設定的最嚴重情景，到2050年，法國春大麥收成可能會減少18%，而波蘭的收成將減15%。作為世界上最大的啤酒花生產國之一捷克，啤酒花品質將下降25%，而啤酒花是啤酒保存和風味的關鍵組成部分。

外媒引述勝木表示，儘管隨着天氣轉熱，啤酒消費量可能增長，成為公司的機遇，但氣候變遷將產生嚴重影響，可能無法生產足夠啤酒應付需求。

事實上，近年天氣因素影響大麥產量，導致歐洲麥芽和啤酒大麥價格去年創下歷史新高，給啤酒商帶來壓力。儘管價格已有所回落，但今年夏季作物的成本仍比之前的平均水平為高。勝木更直言，氣候變遷對大麥價格的影響，甚至比俄烏戰爭還要大。

其他國際啤酒製造商一直在投資再生農業生產方式，試圖使其大麥供應更能抵禦氣候衝擊。安海斯布希英博在非洲投資抗旱大麥品種，而嘉士伯目標是到2040年採用完全可再生生產方式。