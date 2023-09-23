日息不變 圓匯續軟

揚言不急收水 每百Yen兌港元跌落5.26 日本上月消費物價指數（CPI）已經連續17個月處於2%的政策目標之上，惟日本央行對「收水」仍然無動於衷，經過一連兩日的議息會議之後，決定按兵不動，周五宣布維持貨幣政策不變，且表明不急於退出大規模貨幣刺激政策。議息結果公布後，日圓匯價繼續在10個月低位徘徊，兌每美元曾見148.42，折合每百日圓兌5.26港元。

上月整體CPI升3.2% 日本央行委員昨日一致通過，維持短期利率目標在負0.1厘不變，同時將10年期日本國債孳息率目標維持在近零水平。行長植田和男表示，當地7月物價下跌力度略低於預期，強調會密切關注事態發展。

他又澄清，早前接受日媒訪問並不代表預視央行快將結束負利率政策，又強調當地工資仍充斥高度不確定性，擔心經通脹調整後的實質工資仍然處於負值，惟料未來通脹應該會明顯放緩，而一旦穩定實現通脹目標，將考慮取消孳息率曲線控制（YCC）政策、結束負利率，不過目前仍未達到相關目標。

與此同時，日本總務省昨公布當地8月核心CPI數據，受汽油價格飆升影響，日本上月核心CPI按年上升3.1%，8月全國整體CPI按年升3.2%。至於不包括能源和新鮮食品價格的雙核心CPI，按年升4.3%，漲幅與7月持平。

外資掟日股周飆86% 不過，當地最新製造業活動連續4個月出現萎縮，事關日本9月製造業採購經理指數（PMI）跌至48.6，8月終值則報49.6。其中，產出指數跌至6月以來最低，新訂單的收縮幅度亦創7個月以來最大，同時製造商面臨價格上升壓力，投入價格通脹觸及4個月高位。

日本股市方面，正當日經平均指數處於高位之際，外資卻「賣爆」日股，完美演繹「低買高賣」智慧。日本財務省數據顯示，外資上周（9月10至16日）在日本股市賣出1.58萬億日圓（約107億美元），是連續第二周減持，金額不僅較9月3至9日的一周勁增86%，亦是25個星期以來首次突破一萬億日圓大關，創2005年1月統計以來史上第3高紀錄。

相澤證券表示，上述數據反映有早前投資於日股的海外資金沽貨獲利，以避免日央行加息風險。不過，美銀最新的全球基金經理人調查卻顯示，投資者仍看好日本，另貝萊德旗下的投資研究院所亦進一步將日本股市評級上調至「增持」。

日經平均指數昨跌168點或0.52%，報32,402點；日本東證指數（TOPIX）收報2,376點，跌7點或0.3%。

日圓匯價持續走弱 外資近月減持日股