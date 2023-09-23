絲絲講場：魯大師派息彈弓手 玩殘投資者

事緣魯大師上周預告周四舉行董事會會議，考慮派發特別息。市場憧憬下，股價短短5個交易日勁升73%，但偏偏喺董事會會議前一日大插47%，成交按日多出130倍，至約440萬股，全部由大倉中資券商中金沽出。

無啦啦做乜大跌？謎底係周四朝早解開，大股東田野大手掟貨，共沽340萬股，佔當日成交77%。去到夜晚，田野嘅代表公司出公告，「經綜合考慮近期本公司股份價格及成交量出現不尋常波動，為充分評估有關宣派特別股息的影響，董事會會議取消舉行」。特別息冇咗，同步大股東高位沽咗，昨日股價一度再瀉逾兩成，收跌8.85%。

叙福樓向股東豪派1.38億 難怪資深投資者林一鳴喺社交平台發文暗示，港股市場的問題比近期轟動全港嘅JPEX騙案更嚴重。事關同樣都係絕大部分人輸錢，但證監會就唔會就港股提出警告，亦唔可以報案處理，又比喻得好到位喎！

余絲韻