內銀淨息差續受壓 羅兵咸料走勢可控

房地產危機持續困擾內地經濟。會計師行羅兵咸永道發表報告，上半年上市內銀對公貸款按年增長13.52%，但內房貸款增速最慢，規模僅7.86萬億元（人民幣‧下同），佔總規模比例跌至8.6%。其中，內房貸款不良率4.2%，較去年底升0.17個百分點，主要受股份制銀行及城農商行的風險持續暴露。

報告分析58間內地上市銀行的業績表現，受持續讓利實體經濟及市場利率下行等影響，內銀整體淨利潤按年增長減慢至3.49%；淨利息收入按年跌1.3%，其中大型銀行淨利息收入跌1.25%，淨息差收窄0.24個百分點至1.71厘。

羅兵咸永道香港銀行業與資本市場主管合夥人譚文傑認為，目前當局言論轉向，更關注內銀淨息差穩定在合理水平，使銀行更能幫助實體經濟。早前已要求銀行下調存款利率，相信當局調整房貸利率有助刺激樓市銷量，讓銀行業「以量補價」，預期下半年淨息差走勢可控。

大銀行派息維持穩定 他直言，目前存量貸款利率已降至低位，再減的空間不算太大，預期未來6至12個月有10至30點子下調空間，以平衡貸款利率下跌的影響，但要視乎救市措施對整體經濟及樓市的影響。

派息方面，譚指大型銀行上半年派息比率維持約30%以上，大部分股份制銀行亦有25至30%。由於大行核心一級資本穩定，亦可通過發債等不同方式集資，相信未來派息穩定，但擔心中小型銀行難以補充資本，或影響個別銀行派息。

另外，中國人民銀行聯同國家金監總局開展本年度系統重要性銀行評估，認定20家內地系統重要性銀行，大部分與去年相若，僅新增南京銀行。