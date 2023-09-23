內地「雙節」旅遊預訂遠超疫前

今年內地中秋及十一「雙節」連放8日假期，加上新冠疫情後出行復常，有旅遊預訂平台表示預訂已超疫情之前，惟日資券商野村「潑冷水」，認為市場嚴重低估入境遊客短缺的長遠影響，憂慮或影響外國直接投資和資本流入內地資本市場。

在杭州亞運效應帶動下，浙江杭州及周邊旅遊消費較受歡迎。美團提到，浙江餐飲堂食訂單量較2019年同期增加3.8倍，除亞運主辦城市杭州外，寧波、溫州、湖州、紹興、金華等協辦城市的酒店、民宿更出現「一房難求」，杭州為假期內鐵路熱門前10大目的地。攜程的杭州整體訂單預訂量按年增長逾5倍。

野村：入境遊低迷礙外商投資 儘管內地境內遊或出國遊需求回升，但海外遊客復甦速度仍然緩慢。野村指出，昂貴的機票、簽證難等因素，或令企業高層減少到內地出差，甚至取消行程，不但直接令旅遊相關經濟出現損失，更或失去外國投資。

該行提到，反映外國實體直接投資流入的外國直接投資（FDI）金額，第二季按年大跌87%，至僅49億美元，為1998年初有紀錄以來的新低。由於外國公司仍然佔中國出口31%，FDI暴跌很可能會在未來幾個月內損害中國的出口。事實上，今年8月，滬深股通錄得900億元人民幣淨賣出規模。