恒大取消下周債務重組會議
內房風暴主角之一中國恒大(03333)的境外債務重組方案條款存變數，原定押後到下周一和下周二有關建議重組的相關協議安排會議將不會舉行，若條款有任何修改將另行公告。
據公告，恒大在3月22日提及擬議境外債務重組的條款以來，集團銷售情況不如其預期。基於公司目前情況及與其顧問及債權人協商，有必要重新審視建議重組的條款，以匹配公司客觀情況和債權人訴求。
中國奧園(03883)則交代獨立調查員的調查結果及內部控制評估的結果，經考慮內部控制評估的結果及管理層採取的補救行動，獨立調查委員會及董事會認為，管理層採取的補救行動屬充足，足以解決內部控制評估的主要調查結果。該企又稱，境外債務重組相關文件已取得良好進展，並準備向法院備案，預期不久向法院開始申請程序，以開展於境外債務重組的協議安排。奧園擬下周一復牌。
惠州鼓勵樓盤團購
內地多個省市繼續推出支持買樓措施，大灣區城市之一的惠州昨發通知，鼓勵當地組織區內房企面向社會大眾進行買樓團購活動，引導房屋消費預期，房企團購優惠價格可不計入商品房備案價格跌幅比例範圍。同時提出進一步完善商品房價格指引制度，引導房企合理定價及審慎調價，支持非住宅商品房按市場行情定價。
分析指，新政會釋放部分需求，但惠州樓市的主要問題乃外部需求退出，本地需求卻跟不上，當局應透過吸引人口、引導產業入駐及增加公共服務配套等措施來解決。普通二線和三、四線城市的樓市短期調整壓力仍較大，市場修復仍需時。
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