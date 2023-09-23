華推22條措施促進民營經濟

中國發力促進民營經濟復甦，不惜特別成立民營經濟發展局，國家市場監督管理總局昨日發布《市場監理機關促進民營經濟發展的若干措施》，以規範和引導民營資本健康發展，提振民營經濟發展信心。不過，在政策制訂者依賴國營企業愈加推進產業升級的背景下，據報內地數以千計企業為求投得項目或籌集資金，竟冒充具央企背景並趁機「狐假虎威」。

市監局昨正式發布促進民營經濟發展的22條舉措，共聚焦5個方面，包括持續優化民營經濟發展環境、加大政策支持力度、強化法治保障、推動高質量發展及營造關心社會氛圍。當中，提到加強互聯網平台常態化監管，降低平台企業合規經營成本。

文件又提到，持續推出平台企業「綠燈」投資案例，規範平台收費行為，引導平台和中小商戶共贏合作，又指要加大對民營經濟政策支持力度，完善支持政策直達快享機制；支持民營企業參與標準制訂等。

有利可圖 假央企數量逾千 然而，大型央企的「金漆招牌」，仍是不法之徒眼中的最佳工具。中信集團近日發聲明，稱有不法分子以偽造公章、簽字等方式將集團子公司虛假登記為其股東，並列出33家侵權企業資料。今年7月，中信集團亦曾發布類似聲明，共列出18家「假中信」公司。

華潤集團及國家能源集團亦在今年曾發出「打假」聲明，據內媒統計，今年以來曝光的假央企數量已超過千家，層出不窮的「假央企」已對正常市場秩序、央企公信力造成嚴重損害。對於「假央企」屢禁不絕，業內人士指，主因違法成本低，潛在利益可觀，令造假者不斷鋌而走險。