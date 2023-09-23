中美設經濟金融工作小組

傳考慮放寬外資持A股 滬綜升幅8周最勁 中國資產遭外資拋售，迫使中國連環出招救市，十一長假期前夕相關消息尤其頻密，原因固然是內地經濟疲弱，中美關係陷入冰點亦無不關係。不過，中美管控雙邊關係風險的工作再見成果，雙方昨日宣布，依照國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰與美國財長耶倫7月達成的共識，成立「經濟工作小組」和「金融工作小組」，增強雙方在經濟事務的溝通。

財政部及中國人民銀行昨公布，「經濟工作小組」由中美兩國財政部副部長級官員牽頭，「金融工作小組」由人行和美國財政部副部長級官員主導。兩個工作小組將定期、不定期舉行會議，加強溝通與交流經濟、金融領域相關問題。

美國財政部則提到，成立工作小組，乃落實總統拜登在去年兩國元首會晤後深化雙邊溝通的指示。耶倫對外強調，工作小組將為全球兩大經濟體建立持久的溝通渠道，促進雙方健康的經濟競爭。

事實上，中美商務部上月底也搭建了一個溝通渠道，亦會讓私營企業代表參與，擬每年舉行兩次副部長級會議，首場會議將於明年初在美國舉辦。

趁美國現屆政府願意管控雙邊關係風險，中方亦不斷吸納外資穩定經濟和金融市場。目前單一及全部合格境外投資者持有單一A股的股份，分別不得超過總股數10%及30%，但昨日有傳內地監管部門正考慮提高境外投資者對部分行業A股公司的持股比例上限，涉及行業及新門檻等細節尚未有定論。同時，為便利外國投資者，近日北京及上海兩大經濟重鎮亦發出文件，允許特定地區及企業的相關資金轉移自由匯入、匯出且無遲延。

國統局：不會有日式通縮 受惠內地當局擬再出招托市，滬綜指昨結束3連跌，尾市升幅不斷擴大，更以全周最高位3,132點收市，升1.55%，錄8周來最大單日升幅，且連升兩周。深成指及深圳創業板指數亦先跌後升，分別收升1.97%及2.32%，各重上10,000點及2,000點大關，收報10,178點及2,013點；兩市成交更按日急漲逾三成至7,654億元（人民幣‧下同）。外資亦隨即響應政府「召喚」重新追捧A股，全日淨買入74.93億元，為近兩個月來單日最多。

不過，摩根士丹利認為，因長假期當前，不論大市氣氛及成交均會持續淡靜，甚至預期投資者在長假前先行套現，以免假期期間出現不可預計的風險。現階段毋須急於將看法轉向正面，因內地核心通脹疲弱，加上樓市放寬措施暫未有顯著成效等，或反映盈利增長最少要一至兩個月後才見底。

國家統計局副局長盛來運則接力反駁唱衰中國的論調，撰文指中國不會出現日本式長期通縮，又稱儘管面對國外唱衰的種種論調，但中國世界工廠地位難以撼動，對外貿易發展仍具光明前景。

人民幣官價連升10日 人民幣方面，昨日早段離岸人民幣流動性收緊，亦傳出有中資大行吸納美元，且由官方開出的中間價報7.1729兌每美元，10連升，續創逾一個月高位。在岸價昨日4時30分收報7.3002，更結束連續4日跌勢。

內地近期頻頻出招托市