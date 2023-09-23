積金月內人均蝕五千九 全年回報恐清零

積金評級指數回報表現

港股不振，連累今年來強積金投資或「清零」收場！強積金研究機構積金評級預期，9月打工仔強積金會是連續第5個月出現投資虧損，投資虧損合共約為278億元，以469萬名強積金成員計，即每人虧損約5,900元，同時估算今次「見紅」有機會抵銷今年首8個月的投資收益，意味打工仔年內的投資回報變相「見財化水」，全年計分分鐘會「輸入肉」！

中港股基金年內瀉7.6% 積金評級指出，截至今年9月19日止，強積金月內跌幅約1.25%，第三季暫時錄約1.63%的虧損，虧損金額約為322億元，亦即每名成員蝕約6,900元。

按各類投資組別劃分，香港及中國股票基金表現繼續落後，年初至今錄得約負7.6%的投資虧損，是所有強積金資產類別中表現最差，單計9月跌1.75%。美國股票基金方面，年初至今回報為15.59%，9月則負1.64%的虧損。

不過，積金評級表示，首9個月美國股票基金跑贏香港及中國股票基金約23.2個百分點，是自強積金推出以來第二大的首9個月回報差距。

美股市場吸資最強 積金評級主席叢川普指出，儘管美國股票基金在強積金的市場份額相對較小，但回報差距已成為強積金投資情緒的「晴雨表」，美國股票基金在2023年吸引了強積金資金淨流入的很大部分，而流入香港及中國股票基金的資金則下跌。

另一機構晨星（亞洲）的數據顯示，截至本月20日止，9月強積金跌1.58%；首9月折合回報為1.52%。月內以港股表現最差，跌2.84%；日本股票最好，升幅為2.05%。