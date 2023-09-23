菜鳥傳下周申港掛牌 籌最少78億

首3季IPO集資額縮61% 本港首3季錄44宗新上市，按年跌14%，集資總額按年大減61%至247億元。有會計師行解釋，環球市場正處於「後量化寬鬆時代」，美國聯儲局息口去向仍未明朗、人民幣有貶值壓力，故環球資金短期內未必會重回亞洲；加上現時本港新股估值偏低，平均市盈率僅得11倍，所以難以吸引大型新股。

環顧首3季新股集資排名，首三甲是上海證券交易所、深圳證券交易所及美國納斯達克市場，紐約證券交易所排第4，而非傳統金融市場阿布扎比、印度及印尼分別依次位列第5、6及7位。該會計師行又指，首3季第5至8位的集資額相近，作為集資選擇地而言，香港與全球對標仍屬理想選擇，料本港第四季將有一隻大型新股和兩隻中資概念股上市推動，總結全年有望回升至第5位。

港府及香港聯交所今年與多地簽署合作備忘錄，包括中東、東盟等地區。他建議當局思考如何落實，以吸引更多海外企業來港上市，並應加快落實措施出台，構建多元化及多層次市場，才能好好把握市況回暖時的機遇。例如建立私募及風險投資市場、GEM（前稱創業板）改革等。