樓花按保放寬 千萬元以下可借九成

主要二手屋苑樓價指數連跌6周共約3.97%，重返1月水平，其中，新界西已蒸發今年升幅，區內天水圍嘉湖山莊呎價見「8字頭」創多年新低。不過，香港按證保險公司昨日宣布，將一手樓花物業按保計劃放寬到與現樓看齊，1,000萬元或以下單位可借九成。市場預期，此舉有助新盤市場出貨，惟進一步吸走二手客源，推冧二手單位樓價。

樓價指數8個月新低 上述的中原城市領先指數最新報158.85點，按周再跌約0.64%，創1月底後新低，而今年整體樓價漲幅已收窄至約1.33%。該行又指，美國聯儲局剛公布維持利率不變，其影響將於10月中旬的數字上反映。

嘉湖呎價跌至8507元 8大樓價指數按周齊跌，當中，大型單位報166.4點，按周跌約0.24%，亦已跌穿去年底水平。分區方面，新界西樓價指數報145.04點，按周跌約0.39%，累挫4周共約5.39%。區內嘉湖山莊實用面積調整呎價最新僅約8,507元，今年已跌約14.8%，創多年新低。此外，新界東樓價指數，按周亦挫約1.69%至172.12點，跌幅同期最顯著，港島及九龍分別下挫約0.33%及約0.79%，上述3區今年分別仍上升約1.24%、約4.52%及約0.67%。

香港按揭證券旗下的按證保險公司公布，按揭保險計劃就樓花住宅物業作出修訂，除1,000萬元或以下價格物業可承做最高九成按保外，1,000萬元以上至1,500萬元的樓花物業，最高按揭保險成數為八成，或以按揭貸款上限900萬元計算的成數，而1,500萬元以上至3,000萬元的物業，按保成數為七成，或以按揭貸款上限1,200萬元計算的成數，都以較高者為準。

上述修訂將適用於昨日或以後簽訂臨時買賣合約的自住物業相關樓花按揭。不過，根據按保計劃的合資格準則，樓花住宅物業須屬預售樓花同意方案下的項目，並於取用按揭貸款起計12個月內落成。此前，按保計劃只能為物業600萬元或以下的樓花住宅物業提供按揭保險。

市場人士指出，多個新盤劈價賣樓，影響同區項目的估價，之前的計劃只適用於建築期付款，故在物業現樓前的空窗期增加估值不足的風險，最新修訂變相降低上會時的有關情況。

二手樓價持續低迷