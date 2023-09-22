A股化宿命難逃 港股積弱很難熬

這些年港股流動性不足的問題不斷惡化，國際地緣政治風險固然是影響資金流的因素，但港股自身問題也是長年積弱的原因。例如股市高度集中在內地資金及內地企業，北水主導下，「A股化」炒風南來，科網股熱潮喪炒癲升、插水暴挫，暴風過後就是一潭死水；加上港股市場自身建設欠完善，三不像的GEM板，對股民而言如索命的除牌機制都是例子。港股猶如一個大泥沼，資金有入無出，企業也無法以合理價錢融資，誰願參與？作為國際金融中心，股市都未搞好，還要搞虛擬資產中心，愈搞愈禍，到底是誰之過？

疫情以來，香港經濟復甦不似預期，除了因內地經濟增長放緩外，香港內部需求疲弱亦為主因。香港兩大資產市場都被港府弄得雞毛鴨血。樓市不撤辣，樓價、地價尋底；股市積弱更非這一、兩年的事，流動性不足的問題愈見嚴重，投資者沽貨無門，企業估值低迷，亦無法以合理估值在股市融資。結果資金四散，聚不了財，港股不再是昔日的「吸金地」！

國際地緣政治風險與中國風險，都不是香港可以控制，只能逆來順受，尤其是如今中美博弈愈見激烈，中國經濟處於困難期，即使國策要活躍資本市場，但刻下居民信心不足，內部需求疲弱，得耐心等候穩經濟措施逐步展現成效。此前中國資產估值繼續受壓，也令在港一眾上市的中資股繼續乏人問津。

當然，香港作為國際金融中心，資金本應來自四面八方，過於側重中國資金和企業參與，造成今日風險高度集中的問題，得靠開拓中東、東盟等市場來協助化解，但這絕非三、兩個月可見成效。

過去積極參與港股的，除了外資和中資，還有港資，可如今港資對港股前景是「哀莫大於心死」，事關估值低迷、交投薄弱，輸得剩低一殼眼淚。更甚是遇到上市公司大股東趁股價低迷以低價私有化，小股東無仇報。

再講，香港自2018年8月修例以來，港股上市公司被強制除牌的數目不斷增加。要知道，香港的除牌機制並未設有緩衝期，既未如內地A股設有退市整理期，也沒有類似美國「Pink sheets」的場外交易制度，股民一旦遇上手持股份被勒令停牌，最終要被強制除牌收場的話，基本上價值歸零。股民「輸到怕」，選擇「投降」離場不再玩港股，事必有因。

無可否認，中資要從外資手上奪回港股主導權，以更好地配合兩地經濟發展戰略，是理所當然的發展。只是在這個過程中，港股過於依賴內地資金和企業參與，加上港股市場本身存在的種種問題未妥善解決，就連內資都卻步，故見推出兩年的粵港澳大灣區跨境理財通，以至今年推出的人民幣櫃台，都是雷聲大雨點小。

內資參與度不繼，外資市佔缺口又無法彌補，港股交投淡如止水，只有愈做愈縮。偏偏研究刺激港股流動性、改革GEM板等舉措都「歎慢板」，你急港府唔急。這樣衰敗下去，如何擔當好國家的國際金融中心，充滿疑問。