行業剖析：華救樓市 全面回暖仍需時

內地國統局表示，8月份一線城市新建商品住宅銷售價格按年上升0.6%，漲幅較7月有所回落，二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲0.3%，升幅按月有所擴大，至於三線城市新建商品住宅銷售價格按年下跌1.4%，降幅按月收窄。

今年首8個月，全國房地產投資按年減少8.8%至7.69萬億元（人民幣‧下同），其中住宅投資按年跌8%至5.84萬億元，首8個月內地房地產開發企業到位資金按年下降12.9%至8.71萬億元。

近日內地釋放明確的樓市寬鬆政策信號，其中「認房不認貸」措施已於4個一線城市落地，多個城市亦全面執行相關政策。住建部政策研究中心表示，「認房不認貸」的反應積極，全國的購房意欲有所提升。

多地城市限購措拖鬆綁 除此之外，中國人民銀行和國家金融監督管理總局要求銀行首套住房商貸最低首付比例不低於20%，二套房首付比例不低於30%，而二套住房利率政策下限調整為不低於貸款市場報價利率（LPR）加0.2厘，首套住房利率政策下限仍不低於LPR減0.2厘。由於政策力度較預期大，料可增加購房者的信心及紓緩利息支付壓力。

近日廣州加大力度支持樓市發展，除降息降首付比例外，更在發展商進行開盤價格備案時不再提供指導價，即取消樓盤限價令，或有助樓價回穩。同時，廣州放寬外地人購房條件，外地人在廣州購房繳稅或社保年限由5年調整為兩年。東莞市住房公積金管理委員會亦表示，為貫徹落實國家支持剛性及改善性住房需求、恢復提振消費等，購買東莞市新建商品住房可提取住房公積金支付首期。

多個二線城市陸續加入放鬆樓市限購措拖，河南上月推出的新房規定15條，提到鼓勵各商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率，暫停執行購買住房不滿3年、不得轉讓的政策，並推進城中村改造和城市更新等，在實施一個月後，近期鄭州的商品房銷售有所增長。

其實，目前內地房地產市場仍處於調整階段，要待銷售回穩，房企現金流改善，才能進一步帶動上游投地、開工等環節，而近期的政策，包括降首付、降利率、城中村改造等均有助逐步穩定樓市銷情。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）