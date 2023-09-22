股市估市：港股續尋底 宜分段入市
港股仍處預期中的尋底行情，恒生指數已跌回18,000點以下的價值區位置水平，操作上建議可以考慮逢低買入，但宜分段執行。事實上，大市成交量依然是投資者的重要觀察判斷指標之一，因為在每一波尋底行情，往往都是以恐慌拋售來結束，也就是通過大成交下挫來把潛在沽壓釋放出來，要賣的都賣了，刺激大市成交量明顯大增了，市場就有望找到階段性底部。
李寧超賣 上望55元
個股方面，李寧(02331)股價近日跟隨大市進一步下跌，並創3年來的新低，市場對經濟復甦進程及中高端消費品類板塊較為擔憂，相信是令到股價受壓的原因。然而，對李寧這個品牌可以保持長遠看好的態度，趁現時估值回調，是長線收集的機會。
另一方面，李寧股價已呈嚴重技術超賣，其9日RSI（相對強弱指數）已跌至接近20的極度超賣水平，令反彈條件增加，加上本月杭州亞運會的到來，也是觸發反彈的利好因素，建議可於33元以下逐步買入，上望目標55元，支持位27元。
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