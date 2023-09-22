股市估市：港股續尋底 宜分段入市

港股仍處預期中的尋底行情，恒生指數已跌回18,000點以下的價值區位置水平，操作上建議可以考慮逢低買入，但宜分段執行。事實上，大市成交量依然是投資者的重要觀察判斷指標之一，因為在每一波尋底行情，往往都是以恐慌拋售來結束，也就是通過大成交下挫來把潛在沽壓釋放出來，要賣的都賣了，刺激大市成交量明顯大增了，市場就有望找到階段性底部。