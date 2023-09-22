大行觀點：企業股份回購潮席捲全球

研究顯示，企業回購股份變得更為普遍。是次將探討推動這個趨勢的原因，以及對投資者有何影響。

截至2022年的5年間，標普500指數內的公司共花費了3.9萬億美元回購股份，該金額高於這些公司同期支付的2.5萬億美元股息。投資者對企業回購股份出現分歧，但有一點很明確：企業回購股份已不斷推高美國股份的需求。

最新研究顯示，雖然去年美國上市公司的股份回購活動比其他主要市場活躍，但隨着回購活動在英國、歐洲及日本變得更為普遍，差距正收窄。

投資者看法現明顯分歧 投資者對企業回購股份出現分歧。一方面，公司管理層可以透過回購股份，向股東分發剩餘的現金，而這種方法的限制遠低於增派股息。對投資者而言，股份回購有助減少他們的稅務開支，因為應用於資本收益的稅率通常低於所得稅的稅率。

另一方面，一些批評指出管理層可以透過股份回購操縱股價，因為相同盈利除以更小數量的股份，會導致每股盈利上升。如果管理層的薪酬與每股盈利增長掛鈎，那麼股份回購可以令管理層薪酬增加，並可能損害股東利益。

部分投資者亦認為，這是管理層提振低迷股價的手段，因為這亦可能提高他們的薪酬；持相反觀點的投資者則表示，管理層認為股價被低估是回購股份的最佳時機。

根據計算，2022年有45%的美國大型企業至少回購了1%的股份（扣除已發行的任何股份）。更罕見是，該年內英國企業的回購規模與美國企業持平，而回購至少1%股份的英國企業比例飆升至有紀錄以來新高，而日本、法國及德國企業的回購活動亦有所增加。

非美市場去股權化提速 近年，有許多評論指出可投資的上市股票正不斷減少，導致這種情況的其中一個原因，是更多的企業透過退市（主因是併購）的方式退出市場，而非透過新上市/首次公開招股（IPO）進入市場。不過，股份回購亦使公開金融市場上的股票減少。近期非美國市場的去股權化步伐比美國市場更快，部分原因是由合併與收購引起。

舉例來說，由於英國企業的估值低於美國企業，因此英國企業成為美企及私募股權的收購目標。在日本，退市企業的數量亦大幅增加，2022年退市的日本企業數量幾乎是10年前的3倍。由於非美企的估值持續大幅低於美企，因此對非美企進行收購的熱情不大可能消退。

儘管投資者一直關注上市公司數量下降，但不應忽略股份回購對去股權化趨勢的影響。股份回購活動於2022年明顯增加，需要留意的是這趨勢會否在未來幾年持續。由於金融市場預期環球利率將長時間保持於較高水平，加上經濟增長前景持續疲弱，企業需要考慮更多因素，包括研究如何使用過剩的現金、公司股價是否廉宜，以及在不確定的經濟環境下，展開股份回購的靈活性是否較派息更具吸引力。

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