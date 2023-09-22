工商舖消息：藥妝店50萬租銅鑼灣舖 高峰跌75%

香港全面通關後，零售商對面積1,000至2,000方呎的商舖需求增加，帶動一線購物街「洗牌」。一家本地化妝藥品店剛以月租逾50萬元進駐銅鑼灣啟超道，為首次落戶港島區，租金較對上一份租約高約四成，惟仍比高峰期低逾75%。

仲量聯行透露，連同上述剛租用的啟超道4號地舖，該商戶今年已在本港開設4間分店，其他位於尖沙咀廣東道、海防道及加拿芬道。最新承租舖位建築面積約1,500方呎，租金較疫情期間租予時裝店的約40萬元為高，但仍較高峰期連鎖珠寶金行的月租約230萬元低出不少。

該行商舖部董事鄭雄偉稱，除該品牌外，該舖同時吸引3家零售商洽租，為過去3年疫情未見，鄰近的羅素街現時亦暫未見類似情況。本地中型租戶在商舖租賃市場最活躍，帶動租金回升，亦令啟超道與羅素街的租金差距顯著收窄近40個百分點。疫情前羅素街街舖租金高出約1.1至1.2倍，現時僅貴約70至80%。

尖沙咀銀主舖傳賣4100萬 另方面，尖沙咀加連威老道東海商業中心地下G1號及G2號銀主舖，建築面積約1,814方呎，市傳剛以約4,100萬元售出，成交價較原業主購入價低約30.5%。該舖由本地餅店以每月約18萬元租用，原業主於2011年以約5,900萬元買入，成交價低約1,800萬元。此外，荃灣和富大廈全層工廈單位，面積約兩萬方呎，以約3,600萬元登記售出，物業不足4年貶值約兩成。