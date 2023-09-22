居屋減價：東駿苑一個月劈13%沽

市場置業需求未能撐起樓市，居屋未補價第二市場亦要劈價求售，筲箕灣東駿苑兩房單位一個月急減約52萬元售出，減幅達13.1%。

世紀21溢榮郭少玲表示，該單位為B座低層8室兩房戶，實用面積約546方呎，8月開價398萬元放盤，最終減至346萬元成交，呎價約6,337元。原業主於2002年以87萬元入市，單位至今升值259萬元，升幅近3倍。

嘉峰臺削40萬易手 牛池灣居屋嘉峰臺亦錄減價成交。富誠地產李志浩透露，屋苑3座高層A室，實用面積約590方呎，原則三房改為四房設計，以650萬元未補價放售，減價40.1萬元，以609.9萬元易手，呎價約10,337元。

至於新界已補價自由市場居屋，同樣要削價才獲承接。中原區國健稱，上水彩蒲苑B座高層15室，實用面積約438方呎，兩房間隔，減價70萬元，以410萬元獲承接，呎價約9,361元。

市場消息指，屯門兆禧苑D座中層1室，實用面積約351方呎，一房間隔，亦由350萬元降至303萬元自由市場價售出，呎價約8,632元。