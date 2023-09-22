高位入市業主急止蝕

翰林峰5年貶值21% 屯廣輸45萬 美國加息周期延長，後市仍不明朗，不少高峰期入市的業主繼續止蝕離場。西營盤半新盤翰林峰約5年前入貨呎價高達3萬元的迷你單位，最新僅以540萬元沽出，期內貶值約21.7%，料為項目最大蝕幅個案。上車指標屋苑屯門市廣場兩房戶劈價75萬元沽，同為2018年貨，帳面虧損45萬元。

中原鍾光英表示，屋苑5座中層D室，實用面積約230方呎，開放式間隔，成交呎價跌至約23,478元，新買家為外區租客，單位2018年購入價約690萬元，現帳蝕約150萬元。與對上2021年同類型單位成交相比，做價下跌約17%。

承德山莊呎價6年低 美聯鄒顯光指，屯門市廣場7座中層D室，實用面積約438方呎，最新叫價560萬元，減價至485萬元成交，呎價約11,073元。原業主約5年前以530萬元購入，帳面貶值約8.5%。

部分業主續以低價吸客。中原胡洛勇稱，西半山承德山莊2座低層B室，實用面積約922方呎，累減約142萬元，連車位售1,638萬元，成交呎價約17,766元屬屋苑2017年後新低。

御金‧國峰傳貶兩成 此外，銀主也積極出貨。市場消息透露，西南九龍御金‧國峰7座一個銀主盤，上月才以3,680萬元放售，市傳劈價至約3,300萬元沽出，成交呎價逾2.22萬元，較2016年購入價帳面貶值逾兩成。

即使昨日多家大型銀行未有調高息率，二手樓市依舊淡靜，僅錄零星成交個案。中原劉喜燕表示，元朗錦綉花園M段1街雙號屋，實用面積約902方呎，約一年前開價1,250萬元，今年7月減至1,180萬元，美國議息後以1,018.8萬元沽，呎價約11,295元。

消息稱，荃灣康睦庭園一個中低層戶，市傳昨日以580萬元售出，約6年帳蝕約18萬元。此外，沙田第一城及天水圍嘉湖山莊等細價藍籌屋苑，昨日暫未聞成交，而將軍澳及馬鞍山等住宅區，期間二手買賣市場亦罕錄成交。

8月私宅虧損228宗 利嘉閣綜合土地註冊處資料所得，8月全港1,375宗已知上手購入價的二手私人住宅買賣登記中，帳面錄得虧損達228宗，佔比按月跌約0.3個百分點至約16.6%，為年內第3多。該行指，由於近月持貨期較長的業主加入沽貨行列，上月的私人住宅轉售獲利比率回升約0.7個百分點至約82.3%，獲利個案共1,132宗。

二手市場最新成交個案