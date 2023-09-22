粉嶺新盤暢銷 沽九成套72億

ONE INNOVALE僅剩百伙待售 現樓會所曝光 北都概念新盤銷情理想，恒基地產( 00012 )旗下粉嶺北ONE INNOVALE，開售至今已賣出全盤逾九成單位，並套現約72.5億元。發展商昨日首度開放現樓會所供傳媒參觀。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，該盤3期項目共售出1,474伙，平均呎價約14,873元，已接近完成交樓，僅餘約100個單位待售，當中約30伙屬特色戶。

他續稱，項目會所「Club Innovale」樓高3樓，面積約3.6萬方呎，提供約30項動靜皆宜的設施，包括宴會廳、健身室、水耕農場、燒烤園及戶外泳池等。而會所餐廳設大型屏幕播放不同主題場景畫面，住客可透過屏幕與虛擬場景互動。

對於美國聯儲局維持利率不變，他認為，經歷多次加息後，市場早已消化有關訊息，而樓市現正平穩發展，並且由需求主導，若然發展項目能貼合市場需求，銷情亦可以跑贏大市。資料顯示，分3期發展的ONE INNOVALE合共提供1,576伙。

HOLBORN一房呎售2.5萬 同系的鰂魚涌THE HOLBORN於9月暫沽6伙，昨以647.95萬元售出28樓B3室，屬實用面積255方呎一房單位，成交呎價約25,410元。

星凱‧堤岸一日兩成交 中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸昨單日連沽兩伙，共涉2,830.2萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新沽出單位包括2座40樓D室，實用面積582方呎兩房戶，成交呎價約20,562元。該盤自上周三起的9日內已連售9伙，套現逾1.1億元。

ONE INNOVALE會所健身室引入多項智能運動器材。 林曉箐（中）稱，瓏碧會所將舉行「乾花手工蠟燭工作坊」供業主參加。