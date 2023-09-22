●外賣平台foodpanda的母公司Delivery Hero承認，計劃出售foodpanda部分權益，惟目前仍處於洽售初期；同時有意將foodpanda位於新加坡、柬埔寨、馬來西亞及泰國等多地品牌出售。早前有消息指，新加坡叫車平台Grab擬以逾10億歐元（約83億港元）購入foodpanda股權，惟Grab未有回應。