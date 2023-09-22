簡訊一覽
●外賣平台foodpanda的母公司Delivery Hero承認，計劃出售foodpanda部分權益，惟目前仍處於洽售初期；同時有意將foodpanda位於新加坡、柬埔寨、馬來西亞及泰國等多地品牌出售。早前有消息指，新加坡叫車平台Grab擬以逾10億歐元（約83億港元）購入foodpanda股權，惟Grab未有回應。
●深圳控股(00604)公布，8月合約銷售額約12.83億元（人民幣‧下同），按月跌18.1%，按年升30.4%；合約銷售面積約45,858方米，按月升18.9%，按年升34.9%。今年首8個月，集團未經審計總合約銷售額約176.39億元，按年升176.6%；總合約銷售面積約42.91萬方米，按年升66.3%。
●越秀地產(00123)公布，昨與一家銀行訂立融資協議，在協議條款及條件規限獲授予6億元定期貸款融資，貸款期由首次提款日期起計12個月。
●中國再保險(01508)今年首8個月經由營運子公司中國大地財產保險股份所獲得的原保費收入總額約為348.42億元人民幣，按年升9%。
●中國太平(00966)公布，正考慮公司間接全資附屬公司太平養老以向外部投資者發行股份的方式進行增資。有關太平養老10%的股份的公開掛牌程序，將在合格產權交易所機構按照中國適用法規進行；公開掛牌將於今日開始，為期不少於40個工作天，公開掛牌下的潛在出售交易擬募集的目標總額約10.75億元人民幣。
●中國電力(02380)公布，綠電交通板塊啟源芯動力已建成唐山海宜路1、2號站，標誌着啟源芯動力唐山三縱一橫的充換電組網1號線（遷安─京唐港線）正式貫通投運，聯通此前投運的3號線（遵化─曹妃甸線），形成460公里U形換電組網，料成為中國首個及目前最長的重卡換電組網。
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