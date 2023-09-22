日本老人就業率高企 6旬逾半仍上班

全球多國正面對人口日益老化問題帶來的沉重經濟負擔，亞洲如日本經濟失落30年，至今勞動力結構愈趨高齡化，同時承受破產率和犯罪率高企等社會問題。而歐洲國家意大利在新冠疫情大爆發後，揭露當地政府財政一直肩負沉重養老負擔。

日本養老體系在面對人口「兩極化」現象日趨嚴重下，已開始搖搖欲墜。日本總務省發布一項官方調查，2022年數據顯示65至69歲以上的就業率首次超越50%，高達50.9%；70至74歲亦升至33.3%，創歷來新高，換言之，高齡老人已成為不可或缺的勞動力量。

延遲領養老金可獲增額 長者選擇再就業，除了肩負長達數十年的樓宇按揭貸款壓力外，或與日本政府推出「養老金延遲給付政策」大有關聯。雖然國民可選擇60至70歲開始領取，但如果65歲之後領取，可按基準計每延遲一個月增額0.7%，反之每提前一個月減額0.5%，明顯為減輕日本政府財政負擔，利誘苦於生計的職場高齡人士繼續自食其力。

不過，日本長者悲歌長期引起各界關注，老來破產的數量每年也呈遞增趨勢。2020年60歲以上的破產老人佔總群體的25%，而2022年更升到27.9%。有專家曾預測，2050年以前每10個日本人中，就有4個是老人。屆時日本經濟很有可能被「養老問題」拖垮，社會保障帶來連串剛性支出，使日本政府在教育等方面的基礎支持力度被擠壓等。

繼日本之後，現時意大利的高齡化程度亦聞名國際。去年初，外媒引述意大利參議院公布的一份《意大利養老金制度資產負債表報告》，其中提及新冠疫情在2020年爆發初期，導致意大利大量長者逝世，令意大利社會保障局減少11.1億歐元的養老金支出。

意國過百歲人口創新高 根據意大利國家統計局（ISTAT）的最新數據，2022年意大利的新生兒人數為39.3萬人，首次降至40萬以下，反觀過百歲老人多達2.2萬人，創紀錄新高。而當地的法定退休年齡早已提高至67歲，有國際組織專家曾表示，由於退休年齡與預期壽命掛鈎，2070年意大利人的退休年齡可能上升到71歲。

惟在意大利，長者工作也是備受爭議的話題，特別是企業成本問題。根據國際組織的數據，55至64歲意大利全職工人的工資平均比25至54歲的工人高出19%；其次當地年輕人的失業率在今年7月仍高達22.1%，而職場老年人往往被視為障礙。