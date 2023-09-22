內地人高齡化 AI險企搶商機

逾65歲人口佔一成半 遠超全球平均 中國在實施長達36年的「一孩政策」影響下，人口結構已呈現嚴重扭曲，進入人口急速老化階段，「養老藍海」潛力龐大，延伸的範疇包括金融產品、人工智能（AI）等產業。有分析認為，人口高齡化並非「洪水猛獸」，反而對推動內地的「銀髮」經濟、養老金融及企業技術創新有正面作用。

國家統計數據顯示，截至去年，中國65歲及以上人口比重達到14.9%，人口高齡化程度已高於世界平均9.3%的水平，中國正在從以「養小為主」為導向模式轉向以「養老為主」的模式，高齡化帶來的養老負擔日益加重。

銀髮族撫養率料達102% 中國人口學會副會長原新發表演講時曾預計，到2073年高齡人口撫養比率將達到102%，即是100位工作人口需負擔撫養102位老年人。有分析認為，以中國高齡人口增長趨勢去看，中國將於明年至2026年進入深度高齡化社會，同時亦蘊含產業機遇。

今年1月，內地養老保險公司商業養老金業務試點正式啟動，試點期限暫定一年，而試點將會在北京市、上海市、福建省及廣東省等10個省市開展。據了解，試點公司均已經推出商業養老金產品和服務，業務規模穩步增長。

國際評級機構穆迪發表報告預計，內地政府將實施促進商業養老儲蓄產品增長的政策和機制，令居民退休收入來源多元化，從而減輕公共和企業養老金計劃的壓力，同時料養老年金會成為主流產品，將改善險企的流動性狀況，故較看好擁有良好投資紀錄且覆蓋主要城市中產階層的險企。

隨着人工智能（AI）普及化，加上人工成本上漲，令居家養老的長者需面對日益上升的財政負擔，加上智能家居養老在高齡化的社會日益受重視，故成為很多AI企業銳意進軍的產業。

優必選科技拓智能康養 內地機械人製造商優必選科技已在港遞交上市申請，在6月時夥拍日本認知症照護品牌美邸的中國子企，設立合營的優邸健康科技（深圳），在內地開發更適用於機構和社區未來發展的智能康養營運服務，以及提供居家陪伴和服務的機械人等科技產品，力爭在內地龐大的養老產業領域分一杯羹。

有內地學者指，內地養老服務尚未形成規模化、品牌化和連鎖化，亦制約養老產業在內地發展，而產業服務亦未形成本地特色的獨立品牌。隨着中國第二次嬰兒潮出生的人退休，內地未來10年的養老產業發展潛力值得關注。