南韓首8月企業破產超去年全年

經濟景氣差，南韓的企業破產個案創紀錄！南韓最高法院等機構向國會政務委員會方面提交的資料顯示，今年1至8月各地法院受理的企業破產申請案件達到1,034宗，按年大增54%，已超去年全年1,004宗的申請數量。

值得一提的是，今年7月和8月連續兩個月刷新單月紀錄，達146宗和164宗。分析認為，多數中小企業曾因新冠疫情受損後未能擺脫經營困境，且繼續受到高利率、高物價、韓圜貶值等不利因素影響，導致企業破產申請案件激增。

9月頭20日出口增近一成 不過，當地出口久違地錄得增長。南韓關稅廳公布，9月1至20日南韓出口總額為360億美元，按年升9.8%，8月全月跌8.4%。本月首20日進口額下降1.5%至364億美元，造成貿易逆差。主要原因是今年9月前20天的工作天數為15.5天，較去年同期的13天多出2.5天，抵銷晶片和石油製品需求低迷影響。

依產品類別區分，作為南韓出口主力的半導體晶片，期內出口額銳減14.1%至59.2億美元。半導體產業是南韓的經濟命脈，以往佔該國總出口比重兩成。按目的地分，期內南韓對最大貿易夥伴中國出口額驟減9%至75億美元；對第二大貿易夥伴美國出口額勁增30.5%至65億美元；對歐盟和越南出口額分別上升32.7%及14.3%。