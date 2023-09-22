日下周制訂經濟對策

日本首相岸田文雄表示，將指示政府在下周初制訂經濟一籃子計劃的主要內容，包括應對通脹和人口減少等問題的措施。

他表示，日本經濟形勢仍未完全穩定，包括消費和投資在內的國內需求仍不穩定，儘管已顯示出走向通脹的迹象，希望公布一套大膽的經濟方案，以加速日本經濟出現的這些改變迹象，從而進入一個新階段。

東芝被私有 料年底退市 媒體引述普徠仕新興市場和日本股票投資組合專家Daniel Hurley預期，日本央行會維持貨幣寬鬆政策和鴿派立場，以推升通脹水平，尤其是工資通脹，又料當局有望實現2%的通脹目標。該行認為，明年日本的貨幣政策或維持不變，並將重點關注明年初的「春鬥」（Shunto）年度工資談判。

日本企業消息方面，歷史悠久的日本大型企業東芝（Toshiba）將結束其74年的股市歷史。該企宣布，由私募股權公司Japan Industrial Partners（JIP）牽頭的財團已購買其78.65%的股份，擁有該企三分之二以上股權，從而可以完成一項價值140億美元的交易，將其私有化。

該企的歷史可以追溯到1875年，當時是一家電報設備製造商。根據該交易，其股票最快可能在今年底退出股市。

東芝總裁兼執行長島田太郎在聲明中表示，公司「現在將在新股東的帶領下，向新的未來邁出重要一步」。