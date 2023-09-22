FedEx上季純利勝預期 股價曾升7%

聯邦快遞（FedEx）於截至8月底止首財政季度錄得經調整每股純利4.55美元，按年增長32.26%，遠勝市場預期，刺激股價周四早段曾逆市大升7.12%。

FedEx的收入主要來自「FedEx Express」及「FedEx Ground」，Express即港人從「使命必達」口號認識的國際物流業務，收入貢獻50%以上，Ground專注美加，貢獻30%以上。不過，兩個分部對集團經營溢利的貢獻卻反過來，Express佔比僅一成多，而Ground卻超過一半。

上季業績主要靠Ground，收入按年增長3.18%至84.2億美元，經營溢利更按年大增58.93%至11.03億美元，另受惠對手UPS（聯合包裹）期內的勞資糾紛，以及貨車公司Yellow破產倒閉。

不過，FedEx報捷並不代表全球經濟鬆口氣，事關Express收入按年倒退9.36%至100.85億美元，速遞量及平均收費分別按年跌2.2%及3.3%，亦拖累集團總收入按年倒退6.71%至216.81億美元。

調高盈測 迎旺季生意 更重要的是，FedEx將明年5月底止本財政年度的收入指引由「持平到低單位數增長」下調為「持平」，即使將經調整每股盈利指引範圍下限上調至17美元，但上限維持18.5美元。市場人士預期UPS勞資風波平息後能奪回大部分暫時流失的生意，FedEx管理層則稱「準備就緒」迎接假期旺季的貨運生意。