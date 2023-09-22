人才競爭力 港退星進

港排16落後 生活成本高 留人較弱 愈來愈多數據顯示，香港經濟競爭力每況愈下。瑞士洛桑管理學院（IMD）最新發布的《2023年世界人才報告》（The 2023 IMD World Talent Ranking, WTR）顯示，全球64個經濟體的人才技能及競爭力水平中，香港排第16位，按年下跌兩位，並落後於第8位的新加坡；而新加坡排名按年上升4位，重回世界前10之列，可見港退星進的趨勢甚為明顯。

報告分別從「投資與發展人才（Investment & Development）」、「吸引力和留住人才（Appeal）」及「人才準備（Readiness）」3個方面為主要準則，調查64個國家及地區在全球人才競爭力的格局。香港在「人才準備」表現最好，全球排名第6，但較去年下跌3位，亦較2021年下跌5位，當中主要是受累勞動力負增長。

大多數地區未返疫情前 香港在「投資與發展人才」的全球排名下跌兩位至15位，主要弱項是公共教育支出；在「吸引力和留住人才」的全球排名維持第32位，主要劣勢在於高生活成本及人才流失。報告認為，香港的優勢為理科畢業生比例較高、全面且高效的教育評估及具有高水平的財務技巧人才。

IMD指出，疫情影響長遠，尤其是人才競爭力格局，而遠距混合工作令勞工看待職涯發展亦產生變化。研究又顯示，大多數地區的人才競爭力尚未恢復到疫情前的水平，導致某些地區之間的人才競爭力更加平等，如在2019至2023年間，南亞和東歐的平均人才排名差距更加接近，然而亦有其他地區的差距在擴大，如南美洲與其他地區相比落後且差距在擴大。

瑞士蟬聯榜首 內地居41 瑞士蟬聯榜首，隨後是盧森堡和冰島。排名前10的經濟體中，唯獨新加坡來自歐洲以外，其餘9個都是歐洲國家。至於美國排第15位，澳洲排第18位；而台灣排第20位，內地則居第41位。

IMD是全球人才競爭力研究的先驅，WTR的結果以及該中心的競爭力、數碼競爭力、永續貿易和智慧城市等排名的結果，被世界各地公共和私營部門的政策制訂者所採用。

此外，由於已被瑞銀收購，據報瑞信在港的證券研究部門要大削約70%員工，這造成逾15個股票分析員被裁，少於10個中港股票分析員會加入瑞銀的隊伍，惟兩者未對消息作評論。