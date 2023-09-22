星銀行傳嚴查外國籍內地客

新加坡上月破獲歷來最大宗洗錢案後，令當地銀行成為驚弓之鳥。消息指，星洲多間銀行正加強審查原籍中國但持不同國家護照的海外客戶。當中至少一間國際銀行計劃關閉多個客人的戶口，這些客戶持有的護照包括來自柬埔寨、塞浦路斯、土耳其、瓦魯阿圖等。

延長新客開戶評估 外媒報道，新加坡的其他銀行已開始根據具體情況，對具有類似背景的新客戶作出個別評估，令到開戶的過程需要更長時間，當中會作出更多的詢問。

據報被捲入該宗洗錢事件的瑞信、寶盛集團（Julius Bär Group）拒絕回應是否對中國客戶作更嚴謹的審查。花旗集團、海外信託銀行集團、大華銀行集團俱表示與當局合作，致力打擊洗錢。星展集團則指，新加坡的監管制度要求所有銀行按照高標準管理反洗錢風險，但並不要求銀行僅僅因為客戶持有某些特定護照，而拒絕向他們提供銀行設施或服務。

有會計師行的風險管理主管評論道，雖然銀行必須確定客戶的國籍來評估風險，但「銀行要知道客戶擁有多個國籍並不是那麼簡單，除非有其他數據或資料來支持」。

上月在星洲破獲的史上最高洗錢案，涉款達18億美元（逾140億港元），被捕的10名中國籍人士中有7人持有柬埔寨、土耳其，塞浦路斯、瓦魯阿圖等地的護照，顯示「外國國籍」已成非法分子犯罪必備的工具。