華10大轎車商首8月賣441萬輛
雖然近期中資電動車企飽受歐盟委員會針對調查，但無阻內地車企積極拓展業務，甚至「踩過界」研發旗艦手機，為汽車智能化應用鋪路，積極正面的發展趨勢，與美國3大汽車巨頭工人大規模罷工形成強烈對比。據中國汽車工業協會統計，內地10大轎車銷量生產商在今年首8個月累計銷售441.4萬輛，其中行業龍頭比亞迪股份(01211)熱賣情況遠超同業，銷量按年增幅達雙位數。
蔚來推手機取代車匙 股價升
本周股價一直受累於籌備發行總值10億美元、共兩批可轉換優先債的蔚來(09866)，昨正式發布首款智能手機NIO Phone，消息刺激該企股價昨曾逆市漲逾2%，收報69.8元，仍升1.01%。據悉該手機分3個版本，包括售價6,499元人民幣起的「性能版」，下周四開始發貨。
蔚來董事長李斌直言，不是因為手機公司都在造車，也不是因蔚來造車不賺錢、要用手機獲利，而是蔚來用戶需要一款與蔚來汽車連接的手機，超越車鑰匙的功能。
與「造車新勢力」之一的蔚來早有合作淵源的長城汽車(02333)，則在智能新能源車賽道繼續發力。內媒引述長汽管理層重申，長汽旗下新能源終端銷售網絡截至8月已達1,056家，並維持年內增至1,200家的預測不變。至於業界關注的國際貿易關稅問題，負責長汽國際業務的副總裁史青科坦言，中國新能源車以低關稅出口到歐洲的商業模式不可能長久。
從去年展開大刀闊斧改革的小鵬汽車(09868)，亦於日前公布旗下2024款高端智能電動運動型多用途車（SUV）「G9」，售價26.39萬元人民幣起，在投行摩根士丹利、高盛眼中甚具競爭力，高盛更指G9將成為該企今年第四季的另一個銷售和利潤驅動因素，將小鵬目標價上調約8%至80元，即較昨日收市價有逾26%上行潛力，並重申「買入」評級。
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