廣州多區寬限購 券商料一線城市陸續鬆綁

廣州市政府為樓市鬆綁，為年內首個放寬部分置業條件的一線城市，業內專家以至外資投行摩根大通均相信，其他一線城市可能會跟進。

廣州市周三發布樓市新政通知，涉及越秀、海珠、荔灣、天河、黃埔、番禺、南沙等多區放寬限購，個人銷售住房增值稅徵免年限從5年調整為兩年；廣州市戶籍居民家庭在越秀、海珠、荔灣、天河、南沙等區限購兩套住房，非該市戶籍居民家庭限購一套房所需納稅或社保的期限，亦縮短至兩年。內地券商形容是打響一線城市放寬部分限購條件的「第一槍」；而實際上，廣州調整限購將降低存量房屋交易成本，提升二手樓市場活躍度，有利置換等改善需求釋放。

全市二手放盤單日增700個 在政策發布不足半小時，多個開發商調整價格推出優惠、揚言「今夜不打烊」，大批業主亦漏夜放盤。有地產中介平台的網上數據顯示，廣州全市在不足24小時內二手放盤量急增逾700個。

摩通估計，這可能會引發廣州樓市銷量短期改善，但由於買家的信心需時恢復，預計不會出現強勁反彈。滙豐研究發表研報卻指，廣州解除限售的地區分別佔該市一手及二手銷售約40%及31%，預期「金九銀十」旺季可再現。