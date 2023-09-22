重磅科網股領跌 恒指連挫兩日 北水續掃

紅蟻資本投資總監李澤銘認為，大市跌穿17,500點乃「遲早嘅事」，又指京東股價跌跌不休，主因其銷售產品屬中高端，而觀乎現時中產人士消費意欲受內地經濟下行影響最大，所以對其股價亦影響較深。

不過，在市況風雨飄搖之際，市傳已在深交所上市的內地家電巨頭美的集團，最快下月遞交赴港上市申請，且已委任中金及美銀作聯席保薦人，集資逾10億美元（約78億港元），惟料美的最快要明年初才會正式在港上市。