重磅科網股領跌 恒指連挫兩日 北水續掃
大市方面，恒指昨日見一個月低位，承接美股跌勢低開89點後跌幅擴大，最多跌261點，見17,623點，收市跌230點或1.28%，報17,655點，連跌兩日，大市成交繼續疏落，全日成交僅有約774億元，惟北水連續第6日淨流入，昨淨流入32.44億元，較對上一日增加1.4%。全日沽空額161.79億元，沽空比率20%；其中騰訊及盈富基金(02800)的沽空額分別為10.65億元及20.25億元。
15藍籌創52周新低
美的傳下月申港上市
紅蟻資本投資總監李澤銘認為，大市跌穿17,500點乃「遲早嘅事」，又指京東股價跌跌不休，主因其銷售產品屬中高端，而觀乎現時中產人士消費意欲受內地經濟下行影響最大，所以對其股價亦影響較深。
不過，在市況風雨飄搖之際，市傳已在深交所上市的內地家電巨頭美的集團，最快下月遞交赴港上市申請，且已委任中金及美銀作聯席保薦人，集資逾10億美元（約78億港元），惟料美的最快要明年初才會正式在港上市。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：