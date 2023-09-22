產經

重磅科網股領跌 恒指連挫兩日 北水續掃

港股與A股一齊「乾塘」，同病相憐，尤其是科網股長期積弱，進一步拖低大市表現。繼京東集團(09618)屢創上市新低後，騰訊控股(00700)股價昨日亦創今年新低，收市跌2%，報303元。內地5大科技巨擘阿里巴巴(09988)、騰訊、美團(03690)、京東及小米集團(01810)合共拉低恒生指數91點，並拖累恒生科技指數跌足4日，昨再跌72點，收報3,849點，乃自6月26日以來的收市新低。
大市方面，恒指昨日見一個月低位，承接美股跌勢低開89點後跌幅擴大，最多跌261點，見17,623點，收市跌230點或1.28%，報17,655點，連跌兩日，大市成交繼續疏落，全日成交僅有約774億元，惟北水連續第6日淨流入，昨淨流入32.44億元，較對上一日增加1.4%。全日沽空額161.79億元，沽空比率20%；其中騰訊及盈富基金(02800)的沽空額分別為10.65億元及20.25億元。
15藍籌創52周新低
要留意的是，昨日有15隻藍籌創52周新低，包括李寧(02331)、周大福(01929)、恒安國際(01044)、中升控股(00881)等內需消費股，還有新世界發展(00017)、新鴻基地產(00016)、領展房產基金(00823)、九龍倉置業(01997)、長實集團(01113)及港鐵(00066)等對息口敏感的地產股。
美的傳下月申港上市
紅蟻資本投資總監李澤銘認為，大市跌穿17,500點乃「遲早嘅事」，又指京東股價跌跌不休，主因其銷售產品屬中高端，而觀乎現時中產人士消費意欲受內地經濟下行影響最大，所以對其股價亦影響較深。
不過，在市況風雨飄搖之際，市傳已在深交所上市的內地家電巨頭美的集團，最快下月遞交赴港上市申請，且已委任中金及美銀作聯席保薦人，集資逾10億美元（約78億港元），惟料美的最快要明年初才會正式在港上市。
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